15 Temmuz'un destansı öyküsü Eyüpsultanlı öğrencilere anlatıldı

Her Çarşamba iki grup olmak üzere saat 10:00-12:00 ve 13:30-15:30 arasında gerçekleşecek olan ''Korkma Sönmez'' isimli programda, çocukların anlayabilecekleri bir dil ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin nasıl yapılmaya çalışıldığı anlatılıyor. Aynı zamanda da milletin darbe girişimi karşısındaki destansı duruşu izah ediliyor.

Eyüpsultan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürütüğü 15 Temmuz'un Destansı Öyküsü Eyüpsultan'da "Korkma Sönmez" adlı program, çocuk kitapları yazarı İrfan Gürkan Çelebi'nin sunumuyla gerçekleşiyor.

Programda sadece hain darbe girişiminin yapıldığı gece değil aynı zamanda da milletin tankların önüne, mermilerin karşısına nasıl bir cesaretle geçebildiklerinin de izahı yapılıyor. İman, ahlak, erdem, vatan sevgisi gibi kavramların altı doldurularak bu başarının alt yapısını oluşturan kavramlar çocuklara tanıtılıp sevdirilmeye yönelik bir anlayışla sunuluyor. Tarihte yaşanan hainlik vakalarından örnekler verilerek ve insanların bu hainlikler karşısındaki kahramanlıkları anlatılarak konu destekleniyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye olarak bizler çok değişik etkinliklere imza atıyoruz, bu kapsamda gençlik yürüyüşü, film gösterimleri, bisiklet turu gibi etkinlikler yaptık ve bütün çabamız bu hain darbe girişimini unutturmamak, gençlerimizin hafızasında çok kuvvetli bir şekilde yer almasını sağlamak” diye konuştu.

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi'nin 15 Temmuz Destanı ile ilgili çalışmaları şunlardır:

"15 Temmuz Şahlanışı Külliyatı (Belgesel ve Kitap), 15 Temmuz'un Kahramanları Eyüpsultanlı Gençlerle Buluşuyor Programı"

15 Temmuz'un Kahramanları Eyüpsultanlı Gençlerle Buluşuyor Programı kapsamında, 2 sezon boyunca 15 Temmuz'un kahramanlarıyla gençler bir araya geldi. Gençler, o karanlık gecede neler yaşandığını kahramanların dilinden dinledi. Söyleşi formatında gerçekleşen program Eyüpsultan'daki tüm liselerde gerçekleştirildi.

Programda; “15 Temmuz Sergisi” ve “15 Temmuz Şahlanışı” belgesellerinin de gösterimi yapıldı.