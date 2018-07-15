Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi.

15 Temmuz’da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Kornalar çalarak köprüden geçen kamyonların üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti. Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi.