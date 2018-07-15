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15 Temmuz 2018 14:09

15 Temmuz’un sembolü kamyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yaptı

15 Temmuz hain darbe gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışını engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti.

15 Temmuz’un sembolü kamyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yaptı

15 Temmuz 2018 14:09

Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi.


15 Temmuz’da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti. Kornalar çalarak köprüden geçen kamyonların üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti. Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi.




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