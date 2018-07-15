15 Temmuz’un yıl dönümünde İBB Türk bayraklarıyla donatıldı

Saraçhane’de düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Etkinlikler kapsamında ’Saraçhane 15 Temmuz Anıtı’nın da açılış töreni gerçekleştirilecek.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci askerlere karşı yoğun bir mücadelenin verildiği Saraçhane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası, 15 Temmuz’un 2’inci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı beyaza bürünen Saraçhane’de düzenlenecek olan 15 Temmuz etkinlikleri için hazırlıkların başladığı görüldü. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından İBB önünde yapımı tamamlanan ’Saraçhane 15 Temmuz Anıtı’nın açılış töreni de gerçekleştirilecek.