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15 Temmuz 2018 09:14

15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti

Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ne vatandaşlar sabah erken saatlerinden itibaren gelerek dualar etti.

15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşlar şehitlikte dua etti

15 Temmuz 2018 09:14


15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların 14’ünün cenazesi Edirnekapı’da kurulan 15 Temmuz şehitliğinde bulunuyor. Sabah erken saatlerden itibaren şehitlerin yakınları ve vatandaşlar şehitliğe gelerek dua etti. Öte yandan gün içerisinde yapılması planlanan programlar çerçevesinde hazırlıklar da son aşamasına geldi.


Şehitliğe dua için gelen Murat Özdemir isimli bir vatandaş, gece çalıştığını, iş çıkışı da şehitliğe dua için geldiğini ifade ederek, "Gece çalışan bir insanım gündüz çıktım. Sanki birisi bana gel diyordu buraya. Kendimi tutamadım direkt geldim buraya ve dua ettim. Çünkü içim el vermiyor. Bizim için savaşan insanlar kendi toprakları için kendi namusu için bayrak için savaşan insanlar. Vatan uğruna her şeyi yapan insanlar" dedi.




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