15 Temmuz’un yıldönümünde Gaziosmanpaşa tek yürek

15 Temmuz’a özel fotoğraf sergisinin de olacağı etkinliklerde, Gaziosmanpaşa halkı yeniden diriliş ruhuyla bir araya gelecek.

Türk milletinin yeniden destan yazdığı 15 Temmuz Zaferi’nin yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Gaziosmanpaşa’da da geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek. Şehit ve Gazileri Anma Programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, 14 Temmuz Cuma günü Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüş saat 18.00’de Küçükköy Meydanı’ndan Gaziosmanpaşa Meydanı’na kadar Türk bayrakları ile meşaleler eşliğinde gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından saat 19.00’da Gaziosmanpaşa Meydanı’nda o geceyi tekrar yaşatacak olan 15 Temmuz Meydanların Sesi Fotoğraf Sergisi açılışı gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda gaziler ve şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir arada olunacak.

15-16 Temmuz tarihlerinde ise Gaziosmanpaşa Meydanı’nda milli irade nöbeti kapsamında yeniden bir araya geliyoruz. 15 Temmuz Cumartesi günü şehitlerimizin ruhuna Kur’an Tilaveti ile başlayacak demokrasi nöbeti, Prof. Dr. Mustafa Karataş sohbeti ile devam edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’a özel yapacağı konuşma canlı bağlantı ile dev ekranlarda yayınlanacak. Gaziosmanpaşa Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, darbe girişiminin birinci yıl dönümüne özel ortak bildiri ile vatandaşlara seslenecek. Program, protokol konuşmalarının ardından şehit ve gazi ailelerinin konuşmaları ile son bulacak.

15 Temmuz Cumartesi günü sabaha kadar sürecek Milli İrade Nöbetinde sabah namazı çıkışında kahvaltı edilecek ve program boyunca limonata ve çorba ikramı yapılacak. Ayrıca şehit aileleri ve gazilerle de bir araya gelinecek. Mehter takımının da yer alacağı etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler Anıtı önüne konulacak hatıra defteri ile vatandaşlar 15 Temmuz gecesine dair düşüncelerini de dile getirebilecek.