15 yaşındaki genç, çöp kavgasında öldürüldü

Gencin cenazesi evinin önüne helallik için getirildiğinde ise annenin ağıtları yürekleri dağladı.

Olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Rami Cuma Mahallesi Yeşil Çınar Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için dışarı çıktığında aynı apartmanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.’ye tepki gösterdi. Bir süre tartışan ikiliyi balkondan izleyen Ebru G.’nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında büyüyen tartışmaya Resul Çelik’in oğlu Fırat Çelik (15) de katıldı. Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik’i sırtından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yasin G. kayıplara karışırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Burada helallik alınan Çelik’in annesinin ağıtları ise yürekleri dağladı.