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14 Nisan 2017 12:58

159 bin uyuşturucu hapı süs taşlarının arasına saklamışlar

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo eroin, 39 kilo ‘khat’ bitkisi ve 159 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

159 bin uyuşturucu hapı süs taşlarının arasına saklamışlar

14 Nisan 2017 12:58

Uyuşturucu hapların cam lavabolar içindeki süsleme için kullanılan renkli taşların arasına saklandığı tespit edilirken operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda ve bir kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Havalimanında yapılan operasyonda 5 kilo 711 gram eroin ile 39 kilo 150 gram ‘khat’ bitkisi ele geçirildi. Polis ekiplerince Küçükçekmece’de bir kargo şirketine gerçekleştirilen operasyonda ise, Suudi Arabistan’a ahşap sandık içine yerleştirilerek sevk edilmek istenen ve renkli taşlarla süslenmiş 4 cam lavabo bulundu. Söz konusu lavaboların orta kısmına süsleme için döşenen renkli taşları inceleyen polis, süs taşlarının arasına 159 bin 80 kaptagon hap karıştırıldığını ortaya çıkardı.


Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanırken, diğerinin adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı kaydedildi.




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