15’inci evlilik yıldönümlerinde tüp bebek sevinci yaşadılar

Bebeklerini 15’inci evlilik yıldönümünde kucaklarına alan çift sevinçlerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile paylaştı.

Esenyurt Belediyesi’nin çocuğu olmayan aileler için uyguladığı tüp bebek destek projesi, çiftlere mutluluk katmaya, hayallerine kavuşmalarını sağlamaya devam ediyor. Tekstil işçisi Halil Onat ve Muazzez Onat çifti bu proje çerçevesinde 105’inci tüp bebeği dünyaya getirdi. 15 yıldır evli olan çift bir türlü çocuk sahibi olamıyordu. Çocuk sahibi olmak için gitmedikleri hastane, gitmedikleri doktor kalmamıştı. Bu süreçte 4 kez de çeşitli sağlık birimlerinde tüp bebek uygulamasını denemişlerdi ama bir türlü çocuk hayalleri gerçekleşmemişti. Çift en sonunda Esenyurt Belediyesi’nin çocuk sahibi olamayan aileler için verdiği tüp bebek desteğini aldı. Onat çifti 15’inci evlilik yıldönümlerinde tüp bebek yoluyla bir erkek çocuk sahibi oldu.

Hayallerini gerçekleştiren ve büyük mutluluk yaşayan Onat çifti, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ali Murat Alatepe’yi kundaktaki bebekleri Muhammed Ali’yle birlikte makamında ziyaret etti. Ziyarette Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ahu Doğruyol da bulundu. Başkan Alatepe’ye teşekkür eden çiftin mutlulukları yüzlerinden okunurken, “ Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Başkanımız Ali Murat Alatepe’ye verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz“ dediler. Bebek Muhammet Ali’yi kucağına alarak seven Başkan Ali Murat Alatepe de çocuğa hediye verirken, “ Muhammet Ali’nin bahtı açık olsun. Allah analı babalı büyütsün” diye dua etti.