15’inci Zeruj Festivali başlıyor

Bu yıl 15’incisi gerçekleşecek olan Zeruj Festival 22-24 Eylül tarihlerinde Eyüp Feshane’de gerçekleşecek. 120 dev markanın katılacağı festival, aynı zamanda Feshane Uluslararası Fuar Merkezi’nin de kapanış jübilesini gerçekleştirecek. Feshane’de gerçekleşecek son etkinlik olan Zeruj Festival’de, ünlü markalar ile alışveriş imkanı, konserler, söyleşiler, workshoplar da olacak.

Festival programında katılımcıları, Yunus Emre Akkor ile Osmanlı Mutfağı workshop’u, ünlü sanatçı Alişan konseri, fenomen Kafalar grubu söyleşisi, Betizim söyleşisi ve Gönül Kolat- Sena Sever- Ebru Sever Türk ile Bir Günde Değişim gibi farklı alanlarda etkinlikler bekliyor.

Girişimci kimliğiyle tanınan, instagram fenomeni ve Zeruj Fest Organizatörü Zehra Özkaymaz, bu zamana kadar yaptığı festivallerle yüzbinlerce kişiyi ağırlarken, bu festivalle yine Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçinin beklendiğini söyleyen Özkaymaz, "Bu festival aracılığıyla birçok kadının ve markaların ürettikleri ürünleri daha fazla kitleye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Amacımız kadınların ekonomi alanında daha fazla yer edinmesini sağlamak. Fuarda aynı zamanda kadınların kendi girişimleri olan markalara da yer veriyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlayan kadınları daha çok cesaretlendirmek ve örnek olmalarını sağlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca festival için Fas’tan A la Marocaine markasıda Türkiye’ye ilk kez bu festival kapsamında geldiği bildirildi.

Toplamda üç gün sürecek olan festivalde ziyaretçiler; giyim, ayakkabı, takı, kozmetik, gözlük, ev aksesuarları ve çeyiz ürünlerinde görmek istedikleri tüm farklı ürünleri görme fırsatı bulacaklar.