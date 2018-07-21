16 farklı ülkeden 70 genç Ataşehir’de buluştu

“Gümüş Ufuklar” ile “Yeşil Dünya” projeleri kapsamında Ataşehirli gençlerle buluşan misafirler, birbirlerinin kültürlerini tanırken, yabancı dil pratiklerini de geliştiriyorlar.

Ataşehir Belediyesi ile Uluslararası Gençlik Örgütü AIESEC, Ataşehirli gençler için bu yıl hazırladıkları iki projeyi hayata geçirdi. Fas, Ukrayna, Pakistan, Gana, Hindistan, Mısır, Polonya, Çin, Meksika, Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk, Rusya, Almanya, Kazakistan ve Tunus’dan gelen 70 öğrenci Ataşehir Belediyesi’nde buluştu.

AIESEC ve Ataşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen 4 haftalık çalışma, 4 Ağustos’a kadar sürecek.

Yurt dışından gelen 70 misafir öğrenci ile 14-18 yaş arasındaki Ataşehirli gençler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde Yeşil Dünya Projesi’nde, Neşet Ertaş Kültürevi’nde ise Gümüş Ufuklar Projesi’nde çalışma programına katılıyor.

“Gümüş Ufuklar” ve “Yeşil Dünya” Projelerine katılan gençler hem İngilizcelerini pratiğe dökmek için fırsat yakalıyor, hem de dünya sorunlarına dair farkındalık yaratıp, çözüm üretmek için çalışıyor.

Ataşehirli öğrencilerle misafir öğrenciler günlük programlar dahilinde; birlikte atölyelere katılıyor, dans ediyor, farklı ülkelerin kültürlerini tanıma ve dillerini öğrenme imkanına sahip oluyor. Hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, yaz tatillerini de keyifli bir şekilde geçiriyor.

Polonya’dan gelen Angelika Goslawska, “İstanbul, Ataşehir’de bulunmamızın birçok nedeni var. Bu şehirde çok yüksek anlam ve potansiyel var. Çok genç insan nüfusuna sahipsiniz. Buradaki arkadaşlarımla birlikte bu organizasyonun parçası olmaktan çok mutluyum. Onlarla birlikte İngilizce konuşmak, dünya sistemleri, sorunları hakkında tartışmaktan son derece keyif alıyorum. Aynı zamanda kendi ülkemde de bu projede çalışıyorum. Bu şehri çok sevdim, bu projenin içinde var olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanlar çok yardım sever ve aynı zamanda misafirperver. Bizlere bu şansı tanıyan Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Mısır’dan gelen Sherihan Mahoud ise katıldığı proje ile ilgili şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılda Türkiye’ye gelmiştim. Bu yıl da Uluslararası Gençlik Örgütü AIESEC ile birlikte geldim. Türkiye’deki gençler ile ilgili projeleri gördüğümde diğer gelişimden farklı bir deneyim olacağının düşündüğümden yeniden gelmek istedim. Bu proje her şeyden önce farklı ve ilginç. Kesinlikle sıkıcı değil. Türkiye ve diğer ülkelerden gelen gençlerle bir arada olmak çok keyifli. Bu çalışmalarda dünya üzerindeki konulara dair tartışıyoruz, fikir önerilerinde bulunuyoruz. Farklı ülkelerden gelip farklı kültürleri tanımak deneyim sahibi olmamıza yardımcı oluyor.”

Fas’tan gelen Mada Madrane gönüllü olarak katıldığı proje hakkında ise şunları söyledi: “Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için bu alanla ilgili konular üzere konuşuyoruz. Çünkü son zamanlarda dünyada iklim değişikliği çok önemli bir konudur. Biz de bu konuda gençlerle, çevrelerinde gelişen ve değişen bu konuyla ilgili farkındalık kazanmalarını istiyoruz. Aynı zamanda eğlenmeyi de hedefliyoruz. Yurtdışına gittiğiniz zaman aynı hedefte, aynı düşüncede ya da aynı amaçta olduğunuz insanlarla bir şeyler yaptığınız zaman veya başka ülkedeki insanlarla bir araya geldiğinizde onların da aynı şeyleri düşündüğünü bilmek sizi motive ediyor. Farklı kültürler, farklı inanışlar, farklı davranışlar olsa bile sonuçta hepimiz insanız. Burada tanıştığımız bütün insanlar harika, İstanbul ve Ataşehir çok güzel, paylaştığımız her şey için çok mutluyum.”

Projede öğrencilerin konuştukları, tartıştıkları ve öğrendikleri konular ise şöyle: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 16 dünya sorunu, Dünya’da pazarlama, Türkiye’de sosyal sorunlar, cinsiyet, ayrımcılık, reklam dünyası, yetenek sınıfları, IQ, EQ, CQ, etkili konuşma, iletişim becerileri, efektif konuşma teknikleri, münazara yarışmaları, beden dili, takım oyunu, yabancı öğrencilerin kendi dillerini öğrettikleri oturumlar, ülke tanıtımları, Türkiye’de ve Dünya’daki iklim değişiklikleri üzerine araştırma, yoga, ağaçlandırma çalışmaları ve botanik bahçesi gezileri.