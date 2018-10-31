16 milyon kişinin kullandığı İstanbulkart'a mobil yükleme dönemi başladı

İstanbul'da 16 milyon insanın ulaşımda kullandığı İstanbulkart'a artık mobil uygulama ile yükleme yapılabilecek. Ek ücretin alınmadığı ödeme sistemi ise hem android hem de ios sistemli telefonlarda kullanılabilecek.

İstanbul'da toplu taşımda kullanan herkesin uzun zamandır beklediği İstanbulkart mobil yükleme uygulaması hataya geçti. Banka kartı ve kredi kartıyla bakiye yükleme imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapıldı.

Yılda yaklaşık 3,5 milyar TL yükleme yapılıyor

Her gün metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca insan için büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 16 milyon kart kullanıcısının sıra beklemeden daha kısa sürede bakiye yüklemesini yapabileceğini söyledi. İstanbulkart'a 16 milyon kullanıcı tarafından yılda ortalama yüklenen rakamı da açıklan Başkan Uysal, “İstanbul'da son 6 ayda kullanılmış olmak şartıyla aktif olan yaklaşık 16 milyon İstanbulkart sahibi var. Yıllık olarak yaklaşık 3,5 milyar gibi İstanbulkart üzerinden bir ödeme hareketi oluyor. Bu şu manaya geliyor. 16 milyon insan İstanbulkart'a para yüklerken fiili olarak gidip herhangi bir yerde işlem yapması gerektiği için ödeme noktalarında ciddi kuyruklar, ciddi zaman kayıpları oluyor. Şu anda İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla yaklaşık 16 milyon İstanbulkart kullanıcısının herhangi bir ödeme noktasına gidip uzun süre bekleme olmadan, orada zaman kaybetmeden veya mesai saatleri mefhumunu düşünmeden, elektronik bankacılık sistemi üzerinden İstanbulkart'a otomatik yükleme yapabiliyor” dedi.

“Bütün bankalar bu sisteme girmiş olacak”

Uysal, mobil ödeme sistemine dahil olan bankaları da açıkladı. Aktif olarak 10 bankanın şu anda sistemde olduğunu ve bu sayının giderek artacağını ifade eden Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Şu ana kadar 10 bankamızla bu ödeme anlaşması sağlanmış vaziyette. Bu şu demek değildir. Bundan sonra bu 10 bankanın dışında olmayacak manasına gelmiyor. Tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme girmiş olacak. Dolayısıyla yüzde 92 gibi bir pazar payı olan bankaların hepsi bu sisteme dahil oluyor.”

Uygulama yazılımı geliştirilmeye devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uygulamayı kullanacak olanların merak ettiği bazı durumlara da açıklık getirdi. Banka kartı ile mobil yüklemede herhangi bir ek ücret alınmayacağını belirten Uysal, “Herkes şunu merak ediyor. Önceden İstanbulkart'a dolum yapılan noktalardan herhangi bir ücret alınmıyordu. Otomatik dolum mobil yükleme işleminden bedel ödenecek mi? Banka hesabından ve banka kartından ödemede herhangi bir ücret yansıtılmıyor. Ancak kredi kartı ile ilgili bir ücret yansıtılabilir. O da kredi kartı uygulamasının sistemi ile ilgilidir. Onlar artık kullanıcının hangi kredi kartını tercih ettiyse oradaki ücret politikası sisteminden kaynaklanır. Yani özetle biz buradan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Büyükşehir belediyesinin kuruluşu Belbim A.Ş. yazılımı geliştirmeye devam ediyor. Bir müddet sonra telefon artık İstanbulkart olarak da kullanabilecek. İstanbulkart olarak kullanılabilen telefon aynı zamanda belediyemizin diğer hizmetlerinde de kullanılabilir hale gelecek” dedi.

Tanıtım lansmanında ayrıca İstanbulkart mobil uygulaması için hazırlanan reklam filmi ve uygulamanın nasıl kullanılacağını gösteren film seyredildi. Mevlüt Uysal eline aldığı bir İstanbulkart'a mobil yükleme yapmayı da ihmal etmedi. Akıllı cep telefonlarına indirilen uygulama sayesinde, İstanbulkart'a cep telefonundan para yüklenebilecek, kart bakiyesi kontrol edilebilecek, işlem hareketlerinin takibi yapılabilecek, kartı kişiselleştirme yapılabilecek ve dolum noktalarını görüntüleme işlemleri yapılabilecek.

İstanbulkart'a cep telefonundan para yükleme nasıl yapılacak?

İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden, kart üzerinde yer alan numara ile kartlarını tek seferlik tanıtılacak. Android kullanıcıları bankaların debit (banka kartı) veya kredi kartıyla oluşturdukları yükleme talimatlarını, kartı telefonun arkasına tutarak NFC teknolojisi ile İstanbulkart'a anında aktarabilecekler. Ios kullanıcıları ise yükleme talimatını, biletmatiklerden veya akıllı duraklarda bulunan yükleme noktalarından, kartlarını dokundurarak gerçekleştirebilecekler.