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24 Haziran 2017 10:43

16 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Çekmeköy’de hakkında 146 suçtan sabıkası bulunan 16 yaşında M.

16 yaşındaki suç makinesi yakalandı

24 Haziran 2017 10:43

A. polis ile aralarında yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Bu sırada meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.


Çekmeköy’de hakkında “kasten yaralama”, “Mala zarar verme”, “Hırsızlık”, “Yağma”,“Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, "İftira"gibi suçlardan toplamda 146 ayrı sabıkası bulunan 16 yaşındaki M.A.’yı yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.


Şüpheli M.A.’nın kullandığı aracı tespit eden ekipler harekete geçti. Polisleri farkeden şüpheli kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan polis memuru tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 16 yaşındaki M.A. yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.


Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin kullandığı aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.




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