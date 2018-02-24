Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 17:16

16 yaşındaki sürücünün neden olduğu kazada ölen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe’de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu zincirleme kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez, tabutuna serilen duvakla, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

16 yaşındaki sürücünün neden olduğu kazada ölen genç kız, son yolculuğuna uğurlandı

24 Şubat 2018 17:16


Maltepe’de dün gece Ümit Baran Ç. idaresindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yaren Büyükölmez idaresindeki otomobile çarptı. Bu sırada arkalarından gelen bir başka otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetmiş, 16 yaşında olduğu için ehliyeti olmayan diğer araç sürücüsü Ümit Baran Ç. ise ağır yaralanmıştı.


Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Yaren Büyükölmez için Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yeditepe Üniversitesi Kamu Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Yaren’i ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında Yaren’in tabutunun üzerine duvak serildiği görüldü. Cenazede anne Müjde, baba Timur Büyükölmez’i yakınları teselli etti.


Anne Müjde Büyükölmez kızının tabutunun başında ağıtlar yakarak, "Ne olur dikkatli araç kullanın. İtfaiye açmış onun kemerini. Karşı şeritten gelen aracın yüzünden, ben kızımı kaybettim. Karşı tarafa ne diyeyim, o da 16 yaşındaymış. Benim Yaren’im geri gelmeyecek ki. Benim kızım bir hiç uğruna can vermiş. Sabah okula gönderdim, bir daha gelmedi" ifadelerini kullandı.


Kızın çok sevildiğini belirten baba Timur Büyükölmez, "Olmayacak, elim bir kazayla kızımızı elimizden aldılar. Ne yapacağız?" diye konuştu.


1 kız kardeşi olduğu öğrenilen Yaren Büyükölmez’in kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığına götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç