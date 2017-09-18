Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:58

’’17 Eylül, halkın özgür iradesinin katliamı’’

MİDDER İstanbul İl Genel Sekreteri Av.

’’17 Eylül, halkın özgür iradesinin katliamı’’

18 Eylül 2017 14:58

Ramazan Abay, ’’17 Eylül, halkın özgür iradesinin katliamı’’ dedi.



Rahmetli Başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin yıl dönümü olan 17 Eylül tarihinde, 15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İstanbul İl Genel Sekreteri Av. Ramazan Abay, rahmetli Başbakan Menderes’in mezarı başında açıklama yaptı.



17 Eylül’ün, Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak yazılan günün 56’ncı yıl dönümü olduğunu ifade eden Abay, ’’ Türk halkının özgür iradesi, tarihler 1960’ı gösterdiğinde hiçe sayılarak, haince planlanan bir darbe tarafından susturulmuş ve 17 Eylül 1961 günü dar ağacında katledilmiştir. Dar ağacında rahmetli Başbakan Menderes idam edilirken, onunla beraber halkın özgür iradesi de katledilmiştir. Biz MİDDER olarak bu idamın halkın özgür iradesinin katliamı olarak tarih kitaplarında yerini almasını temenni etmekteyiz’’ dedi.



Abay, sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Daha ne olduğu bile anlaşılamadan palas pandıras uydurma suçlarla ve uydurma mahkemeyle Türk Ceza Hukuku’nun tipiklik ve doğal hakim(tabii hakim) ilkelerini hiçe sayarak yapılan yargılamayla devrin Başbakanı Menderes’in ve iki bakan için verilen idam kararı tamamen hukuksuz ve tamamen bir katliam kastıdır’’.



Türk milleti, bu katliamdan edindiği tecrübeyle halkın sesinin silahların sesinden yüksek olduğunu öğrenmiştir diyen Abay, ’’Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde halkın iradesinin tekrar katledilmemesi için canını ortaya koyarak silahların önüne Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ında talimatıyla atlamıştır. Türk milleti artık Adnan Menderes’lerini dar ağaçlarında sallandırmayacaktır, bunun en güzel cevabını 15 Temmuz gecesi halkın darbecilere en güzel tokatı vurarak vermiştir. Rahmetli Adnan Menderes ve tüm şehitlerimizin rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç