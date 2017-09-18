Ramazan Abay, ’’17 Eylül, halkın özgür iradesinin katliamı’’ dedi.

Rahmetli Başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin yıl dönümü olan 17 Eylül tarihinde, 15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İstanbul İl Genel Sekreteri Av. Ramazan Abay, rahmetli Başbakan Menderes’in mezarı başında açıklama yaptı.

17 Eylül’ün, Türkiye’nin siyasi tarihine kara bir leke olarak yazılan günün 56’ncı yıl dönümü olduğunu ifade eden Abay, ’’ Türk halkının özgür iradesi, tarihler 1960’ı gösterdiğinde hiçe sayılarak, haince planlanan bir darbe tarafından susturulmuş ve 17 Eylül 1961 günü dar ağacında katledilmiştir. Dar ağacında rahmetli Başbakan Menderes idam edilirken, onunla beraber halkın özgür iradesi de katledilmiştir. Biz MİDDER olarak bu idamın halkın özgür iradesinin katliamı olarak tarih kitaplarında yerini almasını temenni etmekteyiz’’ dedi.

Abay, sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Daha ne olduğu bile anlaşılamadan palas pandıras uydurma suçlarla ve uydurma mahkemeyle Türk Ceza Hukuku’nun tipiklik ve doğal hakim(tabii hakim) ilkelerini hiçe sayarak yapılan yargılamayla devrin Başbakanı Menderes’in ve iki bakan için verilen idam kararı tamamen hukuksuz ve tamamen bir katliam kastıdır’’.

Türk milleti, bu katliamdan edindiği tecrübeyle halkın sesinin silahların sesinden yüksek olduğunu öğrenmiştir diyen Abay, ’’Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde halkın iradesinin tekrar katledilmemesi için canını ortaya koyarak silahların önüne Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ında talimatıyla atlamıştır. Türk milleti artık Adnan Menderes’lerini dar ağaçlarında sallandırmayacaktır, bunun en güzel cevabını 15 Temmuz gecesi halkın darbecilere en güzel tokatı vurarak vermiştir. Rahmetli Adnan Menderes ve tüm şehitlerimizin rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.