17 ülkeden yüzme sporcuları Beylikdüzü’nde buluştu

Şampiyonaya 17 ülkeden 191 yüzme sporcusu katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi; Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 17 ülkeden 191 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış töreni, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Sporseverler Beylikdüzü’nde buluşarak renkli görüntüler oluşturdu. Sporcular, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda buluştuktan sonra polis ve zabıta eşliğinde Yaşam Vadisi’ne doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar eşliğinde alana gelen sporcular burada tek tek ülkeleri anons edilerek adeta podyumda boy gösterdi. Program kapsamında gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle program sona erdi.

"Türkiye’nin bunu oldukça yüksek kalitede yapacağına inanıyorduk"

Programa katılan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Başkanı İlias Xiarchos, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Avrupa Gençler Şampiyonasını İstanbul’da düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Sualtı Konfederasyonu bu müsabakayı Türkiye’ye verdiğinde, Türkiye’nin bunu oldukça yüksek kalitede yapacağına inanıyorduk. Çünkü Türk insanı çok yardımsever, arkadaş canlısı ve kibar insanlar. Çok başarılı bir organizasyonu yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. Buradaki tüm insanları biz havuza davet ediyoruz. Oraya gelsinler. Genç sporcuları görsünler. Paletli yüzmenin geleceği bizim havuzda olacak. Oradaki sporcularla olacak. Biz ayrıca bu organizasyonu İstanbul’da yaptığı için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır ise şampiyona ile ilgili, "2018 yılı için Paletli Yüzme Şampiyonası ilçemizde yapılıyor. Türkiye için de bir ilk. Hele Türkiye’de ilk olması, Beylikdüzü’nde ilk olması, Beylikdüzümüz için çok önemli bir hadise. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kendisi izinde olduğu için bugün burada yok. Yoksa kendisi burada olurdu. Kendisi de spordan gelen bir kişi olduğu için bu etkinliklerin çok yapılmasını isteyen birisi. Tabii ilçemizde olması bizi şereflendiriyor. Biz belediye olarak bu etkinliğin yanındayız. Bütün katkılarımızı veriyoruz. Halkımızı da buradan başkanımız adına bu etkinliğe davet ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. 17 ülkeden gelen sporcular var. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Şampiyona, 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında, Beylikdüzü Spor Kompleksi ile Gürpınar Sahili’nde gerçekleşecek. Havuz ve açık su etaplarından oluşan şampiyona, 6 gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Şampiyona 3 Ağustos Cuma günü, Gürpınar Sahili’nde, saat 18.00’da yapılacak madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.