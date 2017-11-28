17 yıldır şeker hastasıydı ameliyatla sağlığına kavuştu

Dr. Kerim Güzel’in yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Op. Dr. Güzel, yapılan ameliyat hakkında bilgiler verdi.

Samsun Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Güzel, 17 yıldır şeker hastası olan 55 yaşındaki Mustafa Çakıroğlu’na yaptığı kapalı yöntem metabolik cerrahi ile sağlığına kavuşmasını sağladı. Çakıroğlu, ameliyat sonrası kullandığı ilaçları ve insülini bıraktığını ve ideal kilosuna ulaştığını söyledi. Op. Dr. Güzel, ameliyatın kimlere yapılacağını, nasıl bir ameliyat olduğunu ve ameliyatta başarı oran hakkında açıklamalara bulundu.

Şeker hastalığının tedavisinin ilk başta ilaç tedavisi şeklinde olduğunu belirten Op. Dr. Kerim Güzel, ’’Peşine insülin gelir ama hasta diyetine ve egzersizine uyması gerekir. İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan özellikle Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla hastanın kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmektedir’’ dedi.

’’Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmakta’’

Türkiye dışında yurtdışından da hastaların Türkiye’ye geldiği bilgisini veren Op. Dr. Güzel, ’’Türkiye’nin hemen hemen her yer yerinden ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamız olduğu gibi yurtdışından da çok sayıda hastamız var. Bu hastalarımız, bizi sosyal medya ve internet ortamında buluyor. Daha sonra Samsun’a getirip ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Metabolik cerrahi ameliyatları önemli. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınabiliyor hem de şeker kontrol alınabiliyor. Ayrıca şeker hastalığı bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmakta. Ameliyat sonrası hasta, hayatını çok zor şekilde yaşamamakta. 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor’’ şeklinde konuştu.

’’Ameliyata uygun hastalarda başarı şansı yüzde 85-90’’

Türkiye’de metabolik cerrahi ameliyatlarıyla uğraşan hekim sayısının azlığına dikkat çeken Op. Dr. Güzel, ’’Bu konuda önemli ve deneyimli bir merkez olması gerekiyor. Ameliyatı yapacak cerrahın, laparoskopik cerrahiye hakim olması gerekiyor. Samsun’daki merkezimizde bu konuda yeterince deneyimimizi elde ettik ve yeteri kadar deneyimiz var. Ameliyatların tamamını kapalı yöntemle yapıyoruz. Bu ameliyatları kimlere yapmalıyız? Önemli olan bu. Tip 2 şeker hastası olacak, uygun Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastalar. Bu hastalar ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde 85-90’larda’’ diye konuştu.

’’Yıllarca kullandığı insülin ve ilaçlara bu ameliyat sonrasında veda etmiş oldu’’

Ameliyatını gerçekleştirdiği Mustafa Çakıroğlu hakkında bilgi veren Op. Dr. Güzel, ’’Ameliyat yaklaşık 2 ay önce gerçekleşti. Mustafa bey bize geldiğinde hem obezite problemi vardı hem de 17 yıldır diyabet hastasıydı ve insülin kullanıyordu. Hastaya ameliyatını kapalı yöntem ile metabolik cerrahi ameliyatı gerçekleştirdik. 2 ay sonra kilosundan kurtuldu ve yıllarca kullandığı insülin ve ilaçlara bu ameliyat sonrasında veda etmiş oldu. Her şeker hastanın tedavisi ilk başta ameliyat değildir. Öncelikle ilaç ve medikal tedavi denemeli daha sonra ameliyat gündeme gelmeli. Mustafa bey’in şekeri, ilaç tedavisi ve diyetine rağmen kontrol altına alınamıyordu. Ameliyat sonrası artık insülin kullanmıyor ve kilosu kontrol altına alındı. Kendisini daha sağlıklı ve aktif hissediyor’’ açıklamalarında bulundu.

’’17 yıldır kullandığım ilaçları bıraktım ve sağlığım yerinde’’

17 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan 55 yaşındaki Mustafa Çakıroğlu, ’’17 yıldır şeker hastasıydım. Kerim hocama geldim ve gereken tahlilleri yaptım. Bana ameliyat olabileceğimi söylediler. Ameliyatım gerçekleştirdi. Ameliyat sonrasında kullandığım ilaçların hepsini bıraktım. Önceden aşırı kilom vardı, bu kilolar gitti. Normal kiloma geldim. Kullandığım şeker, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının hepsinden kurtuldum. Şuanda ideal kilomdayım. Ameliyatla ilgili bir sıkıntım olmadı ve sağlığım iyi. Tip 2 şeker hastası olan vatandaşlar gidip rahatlıkla ameliyat olabilirler. Bunun çözümü var’’ dedi.