17'nci Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın ilk günü İstanbul Boğazı'nda koşuldu

İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı en büyük organizasyonlardan Turkcell Platinum Bosphorus Cup tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen kupanın Boğaz yarışı, kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde gerçekleştirildi. Boğaz, tüm renkleri ve ihtişamıyla yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2018'de ilk gün İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsü altında geride kaldı. Yaklaşık 10 ülkeden 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, sahile akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Boğaz'a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünden saat 12.00'de başladılar. Yelkenliler, Çırağan Sarayı'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler.

Dünyanın dört bir yanından gelen yelkenler, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

Şampiyon yarın belli olacak

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın ikinci ve son günü ise yarın koşulacak. Yelkenciler Caddebostan'da koşulacak yarışla mutlu sona ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na bir yıl boyunca sahip olma hakkına sahip olacak.