Zeytinburnu’nda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu" başladı. Harward Üniversitesinden iki konuğun katıldığı sempozyumda, 17’inci yüzyıl Osmanlısı’nda alimler, müesseseler ve fikri eserler konuşuldu.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Harward Üniversitesinden Khaled Rouayheb ve Cemal Kafadar’ın yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyumda bu yıl 17’inci yüzyıl Osmanlısı’nda alimler, müesseseler ve fikri eserler konusu masaya yatırıldı. Sempozyumun açılış oturumunda 17‘inci yüzyılda Osmanlı’da tefsir, kütüphanecilik, kitap kültürü, felsefe ve mantık konularına ışık tutuldu.



“Osmanlı’mızın eğitim ve fikir dünyasına göz atmış oluyoruz”

Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz ile beraber bu sempozyumu yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rabbime şükürler olsun. Geçen yıl ikincisini gerçekleştirmiştik. Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Osmanlı’mızın eğitim ve fikir dünyasına göz atmış oluyoruz. Bu sayede bende yararlanmış oluyorum. Oldukça anlamlı bir organizasyon. Bilim insanı değilim, dolayısıyla işin bu yönüyle ilgili konuşma yapma şansım yok. Ben sadece bir dinleyiciyim, katkısı olan herkese, değerli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2 gün süreyle verimli bir çalışma olur diye temenni ediyorum” dedi.



“17’nci yüzyılda mimariden musikiye bir geçiş yaşanmıştır”

İmparatorluğun en çetin ve çelebi yüzyılında kültür ve düşünce hayatı üzerine mülahazalar konusunu ele alan Harward Üniversitesinden Cemal Kafadar, 17. yüzyılda mimariden musikiye bir geçiş yaşandığını söyledi. Kafadar, “17’nci yüzyıl kültür ve düşünce tarihi üzerine düşününce beni en çok etkileyen cümle çok çok uzun yıllar önce Ahmet Hamdi Tanpınar’dan okuduğum bir cümle olmuştu. 17’inci yüzyıl için derki, bu sözü biraz değiştirerek söylüyorum. ’Osmanlı kültür hayatında 17’inci yüzyılda mimari sanat mimari başak konumundaki sanat olmaktan çıkar, onun yerine insanın iç dünyasına yönelen musiki geçer.’ Sultanahmet Camii’nin yapılışından Itriye giden bir yol olarak bakarsak gerçekten mimariden musikiye bir geçiş görürüz. Muhakkak büyük çoğunluğu bu geçişi bir şekilde yaşamış, bunun üzerine düşünmüş ve kendi düşünce hayatına bunun izlerini yansıtmıştır” diye konuştu.

23 Aralık’ta sona erecek sempozyum, "Dinler Tarihi" oturumu ile sona erecek.