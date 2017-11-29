18 bin öğrenciye ağız bakım seti hediye edildi

Diş macunu ve diş fırçalarını alan çocuklar, dişlerini düzenli fırçalama sözü verdi.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede bulunan 14 ilkokulunu ziyaret ederek 18 bin öğrenciye ağız bakım seti hediye etti. İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen dağıtımda Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da yer aldı. Başkan Aydın, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere diş macunu ve diş fırçalarını dağıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu sınıflarda öğrenciler, hediye kutularının içinden çıkan özel broşür sayesinde dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini de öğrendi.

“Küçük yaştan alışkanlık ediniyorlar”

Zeytinburnu’nda bulunan tüm ilkokul öğrencilerine ulaştıklarını söyleyen Başkan Aydın, "Her yıl sınıfları tek tek dolaşıyor ve çocuklarımıza ağız bakım seti hediye ediyoruz. İlçemizde ağız bakım sağlığıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve çocuklarda bunu küçük yaştan itibaren bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Özellikle okullarda hediye ediyoruz ki bu sayede çocuklar okulda da dişlerini fırçalama fırsatını yakalayabiliyorlar” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan hizmette her yıl binlerce çocuğun daha sağlıklı dişlere sahip olmasını amaçladıklarını belirten Aydın, “Çocuklara yönelik hizmetlerimiz daha da artacak, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize ne kadar iyi yatırım yaparsak karşılığını da bir o kadar iyi alırız” ifadelerini kullandı.