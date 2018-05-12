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12 Mayıs 2018 11:40

181 yaşındaki tarihi çınar toprağa tutundu

İstanbul’da geçen sene yaşanan fırtına nedeniyle yıkılan tarihi Çengelköy Çınarı toprağa tutundu ve yeniden yeşermeye başladı.

181 yaşındaki tarihi çınar toprağa tutundu

12 Mayıs 2018 11:40

Afetten hemen sonra yoğun bakıma alınan 181 yaşındaki Çınar Ağacı filizlenerek iyileşme sürecini tamamladı. Tarihi çınarın son hali havadan görüntülendi.


2017 Temmuz ayında İstanbul’da yaşanan afet sonrasında devrilen Çengelköy İskele Meydanındaki tarihi Çınar Ağacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yoğun bakıma alınmıştı. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sürdürdüğü tedavi olumlu sonuçlandı. Yaklaşık 1 yıldır bakımı süren 181 yaşındaki tarihi Çınar Ağacı toprağa tutunarak vatandaşları gölgesinde serinletmeye devam edecek.


Tarihi Çınarın tedavi sürecinde; öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budandı ağaç küçültülmüştü. Kökler, hava almaması için keçe ile kapatılmış, ardından kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapılmıştı. Vinçle ayağa kaldırılan Tarihi Çınar için geçici destek çalışması da yapılmıştı. Köklerinin güçlendiği ve kendi başına ayakta durabileceği belirlendi. Yapılacak incelemelerden sonra yapılan destekler kaldırılabilecek.


İstanbul’da geçen sene yaşanan fırtınada 2 bin 118 ağaç devrilmiş, 2 bin 500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devrilen 2 bin 118 ağacın yerine 4 bin 236 ağaç dikim yapmayı planlamıştı. Çalışmalar sonucunda 2 bin 120 ağacın dikimi tamamlandı. Dikim çalışmaları devam ediyor.


Tarihi çınarın son hali havadan görüntülendi.




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