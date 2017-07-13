18’inci Bilişim 500 Ödülleri sahiplerini buldu

BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırmasında Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyonda bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere 69 farklı kategoride ödül dağıtıldı. Bilgi teknolojileri şirketleri arasında liderliği geçen sene olduğu gibi bu sene de İndeks Bilgisayar aldı.

Düzenlenen ödül törenine bilişim sektörü yöneticilerinin yanı sıra; STK başkanları, BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Haberleşme alanında yerlilik ve milliliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Başkanı Doktor Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizin tümüyle ithal ürünlerle başarıyı yakalaması çok mümkün değil. Ülkeler ancak tasarım, Ar-Ge ve üretim ile güçlenir ve dünyada söz sahibi olabilir. Kurumumuz ve ülkemiz bu bilinçle özellikle en üst seviye teknoloji gerektiren haberleşme alanında yerlilik ve milliliğe çok önem verdiğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve hatta ürünlerini ihraç eder duruma gelmenin çabasının bir göstergesidir. Bu çabanın sonuca ulaşabilmesi devletimizin verdiği kadar özel sektörümüzün de buna katkı sunmasıyla üretim kabiliyetlerini ön plana çıkarmasıyla mümkün olacaktır. Mevcut durumda sadece hazır olan bir sektörün biz üretici ve diğer ülkelere ihraç eden ülke olmakta bugün burada Bilişim 500 adı altında toplanan her birimizin bunda katkısı olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına 15 Temmuz şehit ve gazilerini anarak başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ise, “Savunma Sanayi müsteşarlığının Ar-Ge desteğiyle ASELSAN, ARGEDA ve NETAŞ tarafından tasarlanan ve yönetilen ilk milli baz istasyonu olan ULAK baz istasyonunun testleri bitmek üzeredir. Dünya çapında bir marka olacağına inanıyoruz. Ürünün performansı, kalitesi, fiyatı diğer uluslar arası üreticilerle rekabet edebilir olduğu için de hem mobil işletmecilerimiz hem de evrensel hizmet durumlarında ULAK baz istasyonlarından da yararlanılacaktır. 5G konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Nisan 2016’da bakanlığımız ve BTK’nın koordinasyonunda işetmeciler; üretici firmalar, üniversiteler, STK’lar ile beraber yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri Türkiye forumu kurulmuştur. Bu forum altında çekirdek ağ, fiziksel ağ, hizmet ve uygulama, standardizasyon hatlarıyla dört çalışma grubu kurmayı planladık. 2020 yılında gelişmiş diğer ülkelerle beraber yerli ve milli katkı payını da artırarak 5G teknolojisine geçmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir” diye konuştu.