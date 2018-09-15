Kudüs ve Filistin'de geçmişten günümüze yaşananlar ve bölgenin geleceğinin masaya yatırıldığı 18'inci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu, Eyüpsultan'da başladı. Sempozyuma Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda akademisyen katıldı.

Kudüs ve Filistin'de yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı 18'inci Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu başladı. Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen sempozyuma Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı yetkilileri, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde bu yılki teması “Beytülmakdis (Kudüs ve Filistin) Vakıfları: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” olarak belirlenen sempozyumda Kudüs ve Filistin bölgesinde yaşanan gelişmeler konuşuldu. 16 Eylül'de sona erecek sempozyum kapsamında Kudüs ve Filistin problemleri hakkında hazırladığı eserleriyle tanınan ünlü fotoğraf sanatçısı Muhsin Jak Kilby'in “Göz Bebeğimiz Aksa” sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Olumsuz sürece bir anlamda karşı koymak adına bir çalışma”

Kudüs ve Filistin'de yaşananlara karşı durmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyuma çok geniş bir katılımın olmasının önemli olduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Beytülmakdis çok önemli ve evrensel bir konu bugün bütün o coğrafyanın siyonistleştirilmesi çalışmaları yapılıyor. Özellikle eskiden beri var olan o bölgenin özelliklerini kaybetmeye yönelik bir çalışma bunlar. Dolayısıyla bu sempozyumla alanında çok uzman, başarılı akademisyenlerimizin olduğu bir sempozyumla aslında bu olumsuz sürece bir anlamda karşı koymak doğru olanı ortaya koymak adına bir çalışma. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sempozyum sonuçlarını kitapçık haline getirdik, onu da dağıtacağız ilgili yerlere göndereceğiz” dedi.