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20 Mayıs 2018 13:59

19 Mayıs Avcılar’da coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Avcılar’da coşku ile kutlandı.

19 Mayıs Avcılar’da coşkuyla kutlandı

20 Mayıs 2018 13:59

Etkinliğe katılan binlerce vatandaş ellerinde meşalelerle yürüdü.


19 Mayıs Avcılar’da dolu dolu kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünde resmi tören düzenlendi. Kaymakamlık önündeki Atatürk Büstü’ne çelenk konulmasının ardından konuşan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere inanç ve kararlılıkla bundan 99 yıl önce Samsun’da başlayan bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi Türk ulusunun adını dünyaya duyurmuş, tarihin sayfalarına kazımıştır. Eğitimle, bilimle, kültürle, sanatla ve sporla harmanlanmış geleceğimizin gerçek sahibi gençlerimizin yarınlarımıza umut ve güneş olacağı inancıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.


Hükümet Konağı’nda düzenlenen programın ardından Belediye Merkez Binası karşısında Atatürk Parkı’nda tören gerçekleşti. Çeşitli parti ilçe yönetimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Marmara Caddesi’nin girişinde bulunan Atatürk heykeli önünde buluşan Avcılarlı vatandaşlar kortej yürüyüşüne katılarak Atatürk Evi’ne kadar yürüdü. Akşam saatlerinde ise Ispartakule mevkii Gençlik Parkı önünde fener alayı gerçekleşti. Binlerce Avcılarlı bando eşliğinde tempo tutarak ellerinde meşalelerle yürürken renkli anlar yaşandı.




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