19 Mayıs heyecanı tüm Beylikdüzü’nü sardı

Yaşam Vadisi’nde bir araya gelen binlerce vatandaş önce iftar yaptı, ardından fener alayı yürüyüşüne katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü’nde coşkuyla yaşandı. İstanbul’un ilçeleri arasında en büyük belediye kütüphanesi olarak belirlenen Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni gençlerle birlikte hizmete açan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, akşam da Yaşam Vadisi’nde düzenlenen Gençlik İftarı’nda gençlerle buluştu. Vadi, bando eşliğinde yüzlerce insanın ellerinde bayraklarla katıldığı 19 Mayıs Fener Alayı ile doldu taştı. Etkinlikler Kalben’in konseri ile Yaşam Vadisi Sahnesi’nde devam etti. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve son dönemin popüler müzisyenlerinden olan Kalben, binlerce kişiye konser verdi. 19 Mayıs’ta sahnede olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kalben, herkesin bayramını kutlayarak, sevilen parçalarını art arda söyledi. Özellikle çıkış parçası olan "Ben Sana Her Zaman Aşıktım" isimli parçasını yağan yağmura aldırmadan hayranlarıyla birlikte seslendiren Kalben, Beylikdüzülülere keyifli bir bayram akşamı yaşattı.

“Bu akşam her iki güzel duyguyu bir arada yaşamanın akşamı”

Hem Ramazan ayı hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bir arada olmasının mutluluğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu yıl 19 Mayıs Ramazan ayına denk geldi. Bu akşam her iki güzel duyguyu bir arada yaşamanın akşamı. Dolayısıyla hem gençlerle iftarımızı açacağız. Daha sonra vatandaşımızın katılımıyla Beylikdüzü’nde coşkuyla fener alayı yürüyüşümüz olacak. Hem Ramazan içerisindeki güzel duygularımız, hem gençlerin coşkusu. Umarım ülkemize uğurlu gelir. Ülkemiz adına daha çağdaş, daha güzel bir gelecek adına bir arada kol kola olabilmenin güzel bir anını yaşamak istiyoruz. Bu akşam gerçekleştireceğiz” dedi.

“Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan herkes bu milletin bir parçası, bu milletin bir ferdidir”

Birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Cesur bir Türk gencinin İstanbul’dan boğaza baktığında ’Geldikleri gibi giderler’ diyerek Bandırma Vapuru ile bir avuç arkadaşıyla yola çıkıp, sizi, bizi, atalarımızı, ninelerimizi cesaretlendirerek millet olduğumuzun, ulus olduğumuzun bilincine vardırarak, Samsun’a ayak bastığı gün itibariyle bu millet bağımsızdır. Yaşasın tam bağımsız Türk milleti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milletçe kutlu olsun. Ramazan ayındayız. Bir saat kadar önce orucumuzu açtık. Bu güzel ayda 19 Mayıs’ı kutluyoruz. Neredeyse 36 yılda bir olur. Dolayısıyla bu güzel günde milletimiz adına en güzel dualarımı ediyorum. Biz tam bağımsız bir millet olmalıyız. Hiç kimse bağımsızlığımızı kısıtlayamaz. Biz adaletten yana, hukuktan yana, milletçe birbirini seven, rengi, ırkı, yaşam biçimi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi, kökeni ne olursa olsun, Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan herkes bu milletin bir parçası, bu milletin bir ferdidir” diye konuştu.