19 Mayıs için pedal çeviren bisikletliler havadan görüntülendi

Kimi vatandaşların çocuklarıyla katıldığı bisiklet turu, havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Kadıköy’de de birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler Kalamış Atatürk Parkı’ndan start alan yaklaşık 12 kilometrelik parkurdan oluşan bisiklet turuyla başladı. Genç yaşlı her yaştan vatandaşın katıldığı bisiklet turunda pedallar 19 Mayıs için çevrildi. Bisikletlerine taktıklarını Türk bayraklı balonlarla pedallarını çeviren çok sayıda vatandaş Kadıköy sokaklarında 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Çok sayıda bisikletlinin katıldığı renkli tur ise havadan görüntülendi. 7’den 70’e birçok vatandaşın katıldığı etkinliğin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

“Tüm insanların katılımıyla kutlanıyor Kadıköy’ün bir zenginliğidir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın her yıl Kadıköy’de daha büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Çok önemli bir gün, bisiklet aslında her şeyin sembolü, çok önemli bir alet bisiklet. Onunla beraber kutlamanın ayrı bir keyfi var. Tüm insanların katılımıyla kutlanıyor, bu aslında Kadıköy’ün bir zenginliğidir. Aslında ülkede görülmesi gereken tablo bu,insanların, çocukların gençlerin bir arada olduğu bir güzel bir hayat” ifadelerini kullandı.

“Ramazan olmasına rağmen buradayız”

Her yaştan vatandaşın bisiklet turunda yer almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten bir vatandaş, “Atatürk olmasaydı şu an Cumhuriyetimiz olmazdı, 7’den 70’e bisikletliler olarak Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetimizi korumak ve onun yanında durmak için buradayız. Ramazan olmasına rağmen buradayız”dedi.