19 ülkeden KidZania yöneticileri zirvede bir araya geldi

KidZania, eğlenerek öğrenme anlayışını vurgulayan Edutainment Zirvesi'nin hemen ardından başka bir zirveye ev sahipliği yaptı. Geçen yıl Londra'da düzenlenen KidZania Commercial Zummit'in ikincisi İstanbul'da gerçekleşti.

KidZania, eğlenerek öğrenme anlayışını vurgulayan Edutainment Zirvesi'nin hemen ardından başka bir zirveye ev sahipliği yaptı. Geçen yıl Londra'da düzenlenen KidZania Commercial Zummit'in ikincisi İstanbul'da gerçekleşti. 12-15 Eylül 2018 tarihleri arasında KidZania İstanbul'da seminerlere katılan 19 ülkeden KidZania yöneticisi bilgi birikimlerini, öğrenme, teknoloji ve pazarlamada yeni nesil yaklaşımları paylaştı. Geçtiğimiz yıl ilk defa başlatılan ve her sene düzenlenmesi planlanan KidZania Commercial Zummit'te iş birliği ortaklarıyla atılabilecek adımlar, eğitimde ve teknolojide yeni yaklaşımların konuşulması, KidZania'nın global olarak kullanacağı yeni programların tanıtılması amaçlanıyor.

Programda, 19 ülkeyi sembolize eden tınılarla zenginleştirilen jingle'ıyla ve dans gösterisiyle start aldı. Dünya'nın çeşitli ülkelerinden katılan KidZania yöneticileri, KidZania'ya eğlenmeye gelen çocuklar ve aileleriyle birlikte müziğe eşlik etti. Ardından, uluslararası yöneticiler, 4 gün süren seminerlerde KidZania'nın yeniliğe açık yaklaşımlarını paylaşarak, gelecek yıllara ilişkin hedeflerini belirledi.