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19 yaşındaki kadın pilot takla attı, yürekler ağza geldi

2018 Türkiye Şampiyonası 3.

Ayak Beyoff Yarışı kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Adrenalinin zirveye çıktığı yarışlarda takla atan 19 yaşındaki kadın pilot yürekleri ağza getirdi. Takla atmasına rağmen yarışa devam eden pilot, parkuru tamamlamayı başardı.


Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve sponsorların birlikte düzenlediği Ayak Beyoff Yarışı, Kanlıca Orman İşletmesi Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleşti. Şampiyonaya çok sayıda off road aracı katıldı. Zorlu parkurda gerçekleşen yarışlarda engelleri aşmaya çalışan bazı araçlar takla attı. Beykoz Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara katılanlar kıyasıya mücadele ederken, aracıyla takla atan 19 yaşındaki kadın pilot parkuru tamamlamayı başardı.


Yarışmaya katılan 19 yaşında pilot Melis Aksöz, “Zorlu bir parkurdu, devrildik ama vazgeçmedik her zamanki gibi. Çok mutluyum ve heyecanlıyım da. Konuşamıyorum heyecandan" dedi.


Dün çok kötü bir şansızlık yaşadıklarını söyleyen pilot Emirhan Kutlu ise, “Dün etabı bitiremedik ilk kapıda ama bugün zevkliydi. Dünün acısını çıkarmam gerekiyordu. En iyi zamanı yapmam gerekiyordu. Go pilotu indirmeden güzel bir yarış çıkardık” şeklinde konuştu.

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