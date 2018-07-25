1907 Fenerbahçe ile Zula’dan dev işbirliği

1907 Fenerbahçe Derneği, dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde yüz Türk yapımı Zula ile espor alanında 2 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda bulunan Fenerium mağazasında gerçekleşen imza törenine1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ile InGame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp, Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş ve Simla Türker Bayazıt’ın yanı sıra Fenerbahçe Zula Espor takımından oyuncular da katıldı.

“Yaklaşık 8 milyon liralık yatırım ile espor alanında taşın altına elimizi soktuk”

Törende konuşan InGameGroup Kurucu Ortağı Genco Alp, yıllar süren emeklerin ardından Zula’yı önce Türkiye’de, sonrasında ise dünyanın farklı coğrafyalarında oyunseverler ile buluşturduklarını belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada Zula oyunu, 11 ayrı dil seçeneğiyle 100’den fazla ülkede 16 milyonu aşkın bir oyuncu kitlesine sahip. Yüzde 100 Türk oyunu ve Türk geliştiricilerin hayata geçirdiği oyun olarak hepimize gurur kaynağı oluyor. Türkiye’de birçok uluslararası oyundan farkımız var; Espor dünyası içinde Türk esporcularına daha iyi olanaklar sunabilmek, uluslar arası arenada Türk espor oyuncularının boy göstermesini sağlamak ve uluslar arası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en büyük amaçlarımızdandır. Biz InGame Group olarak 2018 yılı içinde yaklaşık 8 milyon liralık yatırım ile espor alanında taşın altına elimizi soktuk. Espor, geleceğin en büyük spor organizasyonu olarak dünyada bangır bangır geliyor. Bu anlaşmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk takımları Çin’de forma satacaksa bu espor sayesinde olacak”

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ise Türkiye’de ve dünyanın her yerinde esporun yaygınlaşmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Benim umudum Zula’nın Çin’de de, Hindistan’da da, ABD’de de her yerde yayılması. 3 sene sonra çok daha başka bir oyunun içinde majör oyunculardan biri olmamız. 1907 Fenerbahçe olarak da esporun hem bugünün gençlerinin sporu olduğunu biliyoruz hem geleceğin sporu olduğunu biliyoruz. Olimpiyat komitesi bile şuan bir çalıştay kurdu esporun olimpik olup olmaması için. Türkiye’den davet edilen temsilci olarak oraya biz katılıyoruz. Bir gün Türk takımları Çin’de forma satacaksa bu espor sayesinde olacak. Bu da bizim uzun vadeli bakışımızın bir parçasıdır.”

“İş birliğinin ilk etapta iki yıl sürmesi planlanıyor”

Türkiye’de esporun gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen işbirliğiyle, 1907 Fenerbahçe Espor’unun mücadele ettiği oyun sayısı artarken, Zula Süper Lig’inde rekabet daha da artacak. 1907 Fenerbahçe Derneği ile Zula iş birliğinin ilk etapta iki yıl sürmesi planlanırken taraflar, bu işbirliğinin daha uzun yıllar sürmesini hedefliyor. İşbirliği kapsamında 1907 Fenerbahçe Espor takımı, Zula Süper Lig’inde bir takımla yer alacak. Zula Market’inde, 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel yapılmış oyun içi özelleştirmeler satışa sunularak, satılan ürünlerde gelir paylaşımı yapılacak. Zula Market’inde 1907 Fenerbahçe lisanslı ürünlerle tanışacak Zula oyuncuları, gönülden bağlı oldukları takımın logolu ürünlerine sahip olurken, takımlarına maddi destek sağlamış olacaklar.