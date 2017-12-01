Açılışta park hakkında bilgiler veren Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Bu eser bir tarafıyla Çanakkale’deki şehitliğin küçültülmüş hali, oradaki tüm şehitlik abideleri burada mevcut. Ayrıca müze var içerisinde ve yine 18 metre yüksekliğinde 22 metre çapında da Türkiye’nin ilk Çanakkale panoraması var” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sancaktepe’de açılışı yapılan park içerisindeTürkiye’nin ilk Çanakkale panoraması yer alıyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, açılış töreninde projeyle ilgili bilgi vererek, ”Bugün çok anlamlı bir eserin açılışını yapacağız. 2016’nın 18 Mart tarihinde Çanakkale Zaferinin 101’inci yıl dönümünde bu eserin temelini atmıştık. Allah nasipeyledi,20 ay sonrada açılışı gerçekleştiriyoruz. Çanakkale geçilmez dedik 253 bin şehit verdik. İşte o büyük destanı gönüllerde yaşatmak, gelecek kuşaklarla tanıştırmak adına bu anlamlı eseri inşa ettik. Bu topraklarda asırlarca devlet geleneğine sahip olan büyük bir ecdadın torunlarıyız. Şuanda denizlerin ötesinde okyanusların ötesinde devletimiz ve milletimizin istikbaline kurulan kumpasları çökertmenin tek yolu Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmak. Anadolu’nun hiç bir karış toprağına düşmanın kirli ayakları dokunamayacak. O gün 253 bin şehit verdik. Bugün 80 milyon bu vatan için devlet için ay yıldızlı bayrak için, özgürlük için, istiklal için her zaman hazırız. Vatana, bayrağa canımız feda olsun diyoruz"diye konuştu.

“Türkiye’nin ilk Çanakkale panoraması”

Başkan Erdem,“Bu eser bir tarafıyla Çanakkale’deki şehitliğin küçültülmüş hali oradaki tüm şehitlik abideleri burada mevcut. Ayrıca müze var içerisinde ve yine 18 metre yüksekliğinde 22 metre çapında da Türkiye’nin ilk Çanakkale panoraması var. İnşallah 365 gün burası halkımıza gençlerimize,öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu eserin adını da şehitlik parkımıza da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını vererek, hem onu rahmetle anıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu da iyi bir Osmanlı çocuğuydu. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de ilk defa sürücüsüz metro bu güzergahın olacak”

Açılışa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise,“Şuanda buranın metrosu gündemde, inşallah kısa zamanda Ümraniye’ye kadar açıyoruz. Dünyada henüz çok az ülkede var ama Türkiye’de ilk defa sürücüsüz metro bu güzergahın olacak. Önce Ümraniye’ye kadar açıyoruz. Devamında inşallah buranın metrosu İstanbul’un diğer yerlerinden daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

“Omuz omuza Sancaktepe’yi İstanbul’un en güzel yerlerinden biri yapacağız"

“Omuz omuza Sancaktepe’yi İstanbul’un en güzel yerlerinden biri yapacağız”diyen Başkan Uysal, “Gerçekten Sancaktepe’nin ismine yakışır bir park oldu. Tebrik ediyorum ilçe belediye başkanımızı. İnşallah ilçe belediye başkanımızla birlikte omuz omuza Sancaktepe’yi İstanbul’un en güzel yerlerinden biri yapacağız. Bu konuda hep beraber çalışacağız daha güzelini yapacağız” dedi.