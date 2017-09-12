1’inci Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2017 olarak belirlenmişti. Jüri,10 Eylül 2017 tarihinde finale kalan 10 besteyi açıkladı. 1 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek törende ise ödül almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

1 Ekim’de ödül töreni yapılacak

Cengizhan Sönmez (TRT Ses Sanatçısı), Gülşah Sönmez (Proje Koordinatörü), Turhan Taşan (Bestekâr), Hasan Esen (Bestekâr - Sanatçı), Hüsnü Üstün (Bestekâr - Sanatçı), Talat Er (Bestekâr - Sanatçı), Ercan Bostancıoğlu (Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı) ve Mehmet Hayrettin Şener’den (Büyükçekmece Belediyesi Musıki Derneği Başkanı) oluşan jüri yarışmaya katılan besteler arasında finale kalan 10 eseri belirledi.

Finale kalan beste ve eserler

Buna göre 1’inci Altınköprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’nda finale kalan besteler ve bestekârlar şu şekilde; Bestekâr: Macit Güneş, Söz Yazarı: Rüştü Okyar, Beste adı: Deli rüzgar beni böyle savurdu bak yüreğine, Bestekâr: Bahadır Sevik, Söz Yazarı: Mustafa Kemal Kocaballı, Beste adı: Emanet ettiği tek sözcük aşktı, Bestekâr: Sami Derintuna, Söz Yazarı: Mustafa Kemal Kalkan, Beste adı: Gönlümde bir ateş yak sen elinle, Bestekâr: Cavit Ersoy, Söz Yazarı: Vedat Fidanboy, Beste Adı: Her tatlı bakış, cilveli söz sevgi değildir, Bestekâr: Engin Çır, Söz Yazarı: Arzu Subakan Kabukçu, Beste Adı: Kalmaz hiçbir dert çile, Bestekâr: Hasan Cemil Şensever, Söz Yazarı: Rüştü Okyar, Beste Adı: Mutluluğa giden yol sonbaharda aşkadır, Bestekâr: Şebnem Şener, Söz Yazarı: Şebnem Şener, Beste Adı: Sevda denen bu duyguyu, Bestekâr: A. Ertuğrul Ottekin, Söz Yazarı: Turan Ergün, Beste Adı: Sözlerim sığmıyor hiçbir heceme, Bestekâr: Cavit Ersoy, Söz Yazarı: Hüseyin Balkancı, Beste Adı: Varım yoğum sensin benim, Bestekâr: Salih Berkmen, Söz Yazarı: Hüsâmettin Olgun, Beste Adı: Yanımdayken bile özledim seni.