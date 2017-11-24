1’inci Sinop iş dünyası ve girişimci forumu tam not aldı

Forumda girişimciler, iş adamları sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları bir araya gelerek Sinop için büyük ekonomik güç ve katma değer üretecek projeleri konuştu.

16-19 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 1’inci Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu geniş bir katılımla sahne oldu. Yerel Belediyelerden STK’lara farklı sektörlerin öncü markalarından bürokrasi kurumlarına kadar geniş bir skalada hayat bulan Forum 100 civarında katılımcıyı aynı çatı altında topladı. Sinop’un tüm unsurlarının ziyarette bulunduğu Forum’un açılışında farklı siyasi parti temsilcilerinden meslek odalarına bürokratlardan Sivil Toplum Kuruluşlarına kadar birçok konuşmacı organizasyonu Sinop ve Sinoplu açısından geleceğe tutulan bir ışık olarak tanımladı.

Yaklaşık 100 civarında firma, kurum sivil toplum kuruluşunun katılımı ile hayat bulan Forum’da söz alan Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Rafet Orhan tüm ekibine teşekkür ederek söze başladı. Orhan, “Böyle bir organizasyonun ilkini yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etti. Bizler Sinop sevdalısı insanlarız. Bu sevda ile yıllardır Sinop için çalışıyoruz. Bizimle aynı sevdayı paylaşan tüm iş adamlarımızı derneğimize üye olmaya ve gücümüze güç katmaya bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hedef; Sinop ve Sinoplu için ekonomik birlik

Sinop’un bütün unsurlarının bir araya geldiği forum üreticiden sanayiciye bürokrasiden yerel yönetimlere kadar geniş bir skalada gerçekleşti. Sinop için tüm denge unsurlarının ortak akıl ortaya koydukları forumda nitelikli turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, deniz ürünleri gibi birçok başlıkta girişimciler, iş adamları sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları bir araya gelerek Sinop ve Sinoplu için büyük ekonomik güç ve katma değer üretecek projelerini konuştular. Foruma katılan firmaların birbirlerini detaylı tanımalarına olanak sağlayan organizasyonda önemli iş birliktelikleri sağlandı.

Katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük övgü alan Forum bir ekonomik birliktelik sağlamak açısından gelecek vaat ettiğini tüm Sinop camiasına ispatladı. Organizasyon yapısı, başarılı planlaması, nicelik ve nitelik olarak yeterliliği birçok insan tarafından konuşulan Forum farklı sektör temsilcilerini SİAD çatılı altında bir araya getirdi. SİAD Sinop konusunda yapılmış en büyük organizasyona imza atarken daha Forum bitmeden bir sonraki yıl için başvurular aldı.

Organizasyonda gerek günlük perakende satışlar noktasında gerek işbirlikleri noktasında ciddi bir başarıya imza atıldı. Sinop’lu katılımcı firmalar İstanbul’da ki Sinop’lu iş adamları ile organik bağlar kurdular. Karşılıklı iletişim ve işbirlikleri sağlandı.

SİAD Başkanı Rafet Orhan 1’inci Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu ile ilgili şunları söyledi; “İlk kez böyle bir organizasyonu yapmak bize nasip oldu. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına, bu işe destek olan tüm SİAD ailesine çok teşekkür ediyorum. Yine bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadık. Tüm iş dünyasının, ticaretlerine ışık tutan ve inovasyon kazandıran forumumuz büyük övgüye mazhar oldu. Bu forumun, Sinop İş Dünyasına hayırlar getireceği inancındayım. Yaklaşık bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız organizasyon için 600’ün üzerinde iş adamına ziyarette bulunduk. Sinop’un hemen hemen bütün unsurları ile yanımızda olduğu organizasyonumuz için kilometrelerce yol aşıp hiçbir kişi kurum ayırt etmeden öncülük yapmaya çalıştık. Sayın Sinop Valimiz Hasan İpek , Milletvekillerimiz Sayın Nazım Maviş, Sayın Barış Karadeniz, Sayın Engin Altay ve nice sivil toplum kuruluşları bizlere ve Sinop için gelecek vaat eden organizasyonumuza destek verdiler. Birlikten doğacak kuvvetin dişlilerini oluşturmaya tüm Sinopluları bu dişlilerin birer parçası olmaya davet ediyoruz. Dışarıdan bakıldığında bireysel anlamda çok güçlü görünmeyen ama aslında insan yapısı ekonomik gücü ve yardımlaşma ruhuyla ne kadar büyük bir aile olduğumuz bu tür çalışmalarda ortaya çıkıyor.”

“Yerli arabaya Erbakan adı verilsin ve araba Sinop’ta üretilsin”

Sinop İş Adamları Derneği’nden yerli araba ile ilgili bir öneri geldi. Sinop İş adamları Derneği (SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan yapılması planlanan yerli arabanın Sinop’ta yapılabilmesi ve adının Erbakan olması ile ilgili imza kampanyası başlattıklarını söyledi. 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde yapılan I. Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu’nda imza kampanyasının startı verildi. Rafet Orhan, “Türk siyaseti ve mühendisliği açısından önemli bir değere sahip rahmetli büyüğümüz Necmettin Erbakan’ın adının yapılacak yerli arabaya verilmesi ve projenin Erbakan Hoca’mızın memleketi Sinop’ta hayata geçmesi büyük bir lütuf olacaktır. Yapacağımız Forum’da Sinop’a dair tüm unsurlar yer alacak. İmza kampanyasını başlatacağız. Kampanya sona erdiğinde imzaları bizzat Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Değerli devlet büyüklerimiz umarım talebimizi olumlu karşılar ve rahmetli Necmettin Erbakan Hocamız Sinop’umuzda iş ve aş olarak hep yaşar” dedi. Orhan, “Tüm sivil toplum kuruluşlarımız, bürokratlarımız sayın milletvekillerimizle birlikte konuyu her yönüyle konuşup tartışacağız ve bu projenin Erbakan adıyla Sinop’ta hayat bulması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” diye konuştu.