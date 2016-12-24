Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 16:36

1’inci Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması ödülleri Büyükçekmece’de sahiplerini buldu

1’inci Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması ödülleri Büyükçekmece’de sahiplerini buldu

24 Aralık 2016 16:36

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 1’inci Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasını uluslararası boyuta taşımak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.
Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle bu yıl ilki organize edilen Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Türk fotoğraf sanatını gelişmesine katkı sunmak ve fotoğraf derneklerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla organize edilen yarışmanın birincileri Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Resim sergisinin açılışıyla başlayan ödül törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte dernek yöneticileri ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.
Fotoğrafçılık dünyasından önemli isimlerinde yer aldığı yarışmada ülke genelinde faaliyet gösteren 44 fotoğrafçılık derneği 862 eserle bireysel ve takım halinde birinci olmak için yarıştı. Birbirinden güzel eserlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Sille Sanat Sarayı (SSS) seçici kurulun kararıyla birinciliği kazandı. Yarışmada birinci olan dernek ve üyeleri ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün elinden aldı.

“Kültür ve Sanatın kalbi Büyükçekmece’de atıyor”
1’inci Türkiye Kupası Fotoğrafçılık yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinden sonra biz değişik kulvarlarda halkımızla buluşmaya başladık. Çocuklarımız, gençlerimizin destekleriyle Büyükçekmece’de herkes bir şeylerle uğraşıyor. Fotoğraf derneğimiz 7’den 90’a kadar yüzlerce ve binlerce vatandaşımızı fotoğraf sanatçısı yaptı. Gerçekten sanatın ve kültürün kalbi Büyükçekmece’de atıyor. Çeşitlilik ve zenginlik bakımından Büyükçekmece’deki kültür ve sanat faaliyetlerini bir başka yerde bulmak mümkün değil. Buda ilçemizin ayrıcalıklarını ve kültür, sanat yeri olduğunu ortaya çıkartıyor. Herkesi bu faaliyetleri izlemeye davet ediyorum” dedi.

“Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasının uluslararası boyuta taşımak için çalışacağız”
Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışması’nı uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyleyen Başkan Akgün, “Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni 1990 yılında başlattığımız zaman iki sene kendimizi yenilemek için yerelde kaldık. Üçüncü sene ise dünya festivalleri arasına girdik. Türkiye’de dünyanın en iyi festival ödülünü arka arkaya 3 defa alan tek yer Büyükçekmece’dir. Fotoğrafçılıkta o festival içerisinde bir kol olduğunu biliyoruz. Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasının ilkini burada yaptığımıza göre, kısa bir zamandır. Bu ikincisinde üçüncüsünde olabilir. Bu yarışmayı uluslararası platforma taşımalıyız, taşımazsak eğer kendimiz çalar kendimiz oynarız. Bizler uluslararası boyutta ülkemizi temsil etmek üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.
Ayrıca, Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasında mücadele eden 305 tane fotoğraf Atatürk Kültür Merkezinde açılan sergiyle bir hafta boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç