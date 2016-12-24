Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 1’inci Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasını uluslararası boyuta taşımak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle bu yıl ilki organize edilen Türkiye Kupası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Türk fotoğraf sanatını gelişmesine katkı sunmak ve fotoğraf derneklerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla organize edilen yarışmanın birincileri Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Resim sergisinin açılışıyla başlayan ödül törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte dernek yöneticileri ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı.

Fotoğrafçılık dünyasından önemli isimlerinde yer aldığı yarışmada ülke genelinde faaliyet gösteren 44 fotoğrafçılık derneği 862 eserle bireysel ve takım halinde birinci olmak için yarıştı. Birbirinden güzel eserlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Sille Sanat Sarayı (SSS) seçici kurulun kararıyla birinciliği kazandı. Yarışmada birinci olan dernek ve üyeleri ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün elinden aldı.



“Kültür ve Sanatın kalbi Büyükçekmece’de atıyor”

1’inci Türkiye Kupası Fotoğrafçılık yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinden sonra biz değişik kulvarlarda halkımızla buluşmaya başladık. Çocuklarımız, gençlerimizin destekleriyle Büyükçekmece’de herkes bir şeylerle uğraşıyor. Fotoğraf derneğimiz 7’den 90’a kadar yüzlerce ve binlerce vatandaşımızı fotoğraf sanatçısı yaptı. Gerçekten sanatın ve kültürün kalbi Büyükçekmece’de atıyor. Çeşitlilik ve zenginlik bakımından Büyükçekmece’deki kültür ve sanat faaliyetlerini bir başka yerde bulmak mümkün değil. Buda ilçemizin ayrıcalıklarını ve kültür, sanat yeri olduğunu ortaya çıkartıyor. Herkesi bu faaliyetleri izlemeye davet ediyorum” dedi.



“Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasının uluslararası boyuta taşımak için çalışacağız”

Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışması’nı uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyleyen Başkan Akgün, “Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni 1990 yılında başlattığımız zaman iki sene kendimizi yenilemek için yerelde kaldık. Üçüncü sene ise dünya festivalleri arasına girdik. Türkiye’de dünyanın en iyi festival ödülünü arka arkaya 3 defa alan tek yer Büyükçekmece’dir. Fotoğrafçılıkta o festival içerisinde bir kol olduğunu biliyoruz. Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasının ilkini burada yaptığımıza göre, kısa bir zamandır. Bu ikincisinde üçüncüsünde olabilir. Bu yarışmayı uluslararası platforma taşımalıyız, taşımazsak eğer kendimiz çalar kendimiz oynarız. Bizler uluslararası boyutta ülkemizi temsil etmek üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

Ayrıca, Türkiye Kupası Fotoğrafçılık Yarışmasında mücadele eden 305 tane fotoğraf Atatürk Kültür Merkezinde açılan sergiyle bir hafta boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.