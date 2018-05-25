2 aydır haber alınamayan genç aşıklar Esra Erol’da bulundu

ve 17 yaşındaki Muhammed Bilal Korkmaz dün hareketli dakikaların ardından Isparta’da bulundu. Dün gece aylar sonra ilk kez babasıyla kavuşan Muhammed Bilal bugün de annesiyle canlı yayında hasret giderdi.

Şehir şehir gezip kapı kapı dolaşarak Muhammed Bilal’in ailesi oğlunu aradı. Aile ümidini kesmişken Esra Erol umut oldu. Esra Erol ve Isparta Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, dün gece 03.30 sıralarında Muhammed Bilal babasına teslim edildi. Ceren B.’nin ise isterse ailesine istemezse devlet korumasına alınacağı bildirildi. Öz ağabeyi tarafından tacize uğradığı iddia edilen Ceren B. kendi isteğiyle Sosyal Hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Annesi, canlı yayında hasret giderdiği oğlu Muhammed Bilal’e “Sen hiç utanılacak bir şey yapmadın, seninle gurur duyuyorum oğlum” diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Muhammed Bilal ise yaptığı açıklamasında, “Ceren ile aynı okulda okuyoruz. Aile içi şiddete maruz kaldığını söyledi. Sarılırken ağrısı olduğunu fark ettim. Şiddete uğradığını, ağabeyinin madde bağımlısı olduğunu anlattı. Her gün ağlıyordu, kendimce bir çözüm bulmalıydım, onu kurtarmalıydım, diye düşündüm ve kaçmak aklıma geldi. Tek başına gitmek istedi. Ama bunu kabul etmedim. Sahip çıkmak istedim. Ben Ceren’e pişman mısın, diye sordum. 2 ay boyunca bir saniye pişman olmadım, dedi” ifadesini kullandı.