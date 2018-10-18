2 aydır kayıp olan adamı, karısıyla erkek arkadaşı birlikte arıyor

Aydın'da 22 Ağustos'ta itibaren temizlik işçisi Murat Tekin'den haber alınamıyor. Karısı Sakine Tekin, kocasını bulmak amacıyla erkek arkadaşıyla birlikte Müge Anlı'ya başvurdu.

Aydın'da 47 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kayboldu. 2 aydır hiçbir izine rastlanılamayan temizlik işçisi adamın başına kötü bir gelmesinden endişe eden ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.

Eşi Sakine Tekin ve yaklaşık iki yıldır birlikte olduklarını söyleyen erkek arkadaşı Engin Elekçi, Murat Tekin'i Müge Anlı'da birlikte arıyorlar.