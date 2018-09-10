2 bin işsiz, eleman arayan 100 firma ile Büyükçekmece'de buluşuyor

Büyükçekmece Belediyesi'nce 5'incisi gerçekleştirilecek olan “İşveren-İş gören Buluşması” iş arayan 2 binin üzerinde işsizle eleman arayan 100'ün üzerinde firmayı bir araya getirecek.

2000 kişinin başvuru yaptığı İşveren - İş gören buluşması 11 Eylül Salı günü Büyükçekmece Belediyesi hizmet binası avlusunda gerçekleşecek. Firmaların insan kaynakları yöneticileri, belediye binası avlusunda kurduğu stantlarda iş arayan vatandaşlarla yüz yüze iletişime geçerek uygun bulduğu elemanları işe alacak. Büyükçekmece Belediyesi ve İŞKUR işbirliği gerçekleşecek olan 5. İşveren - İş gören Buluşması saat 10:00 - 16:00 arasında gerçekleşecek.

“Herkes elini taşın altına koymalıdır”

İşveren - İş gören buluşmasına başvuruda bulunanların yüzde 40'ının üniversite mezunu olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ülkemiz çok zor durumlardan geçiyor. 2000 vatandaşımız evine ekmek götürmek için kapıda bekliyor. Bu süreçte hepimiz elimizi taşın altına sokmak zorundayız” dedi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2009 - 2018 yılları arasında iş için müracaat eden 17 bin 500 kişiden yaklaşık 10 binine iş bulduklarını açıklayarak, “Türkiye'nin en önemli sorunu işsizliktir. Vatandaş beni sokakta gördüğü zaman iş istiyor. Özellikle üniversite mezunu genç yavrularımız iş bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak her sene düzenlediğimiz İşveren - İş gören buluşması sayesinde iş arayan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.