2 bin İstanbullu Bakırköy'ü koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bakırköy etabı tamamlandı. Yaklaşık 2 bin İstanbullunun katıldığı koşu renkli görüntüler oluşturdu. Farklı meslek gruplarının yer aldığı koşuya Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi de katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan "İstanbulu Koşuyorum" etkinliklerinin 4'üncü etabı olan Bakırköy etabı koşuldu. Yaklaşık 2 bin İstanbullu'nun katıldığı koşu, Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu öncesi son hazırlık niteliğini taşıyor. Bu yılki etapta koşucular Bakırköy İDO iskelesinden başlayarak Zeytinburnu istikametine doğru koşup, Tarhan Kavşağı'ndan Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru 10 kilometrelik parkurda koştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçüldü. Ayrıca İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy etabı, 2018'in son etabı olarak yılın şampiyonlarının da belirlendiği etap oldu. Yıl boyunca düzenlenen her etapta kadınlar ve erkekler klasmanlarında ilk üçe girerek puan toplayan koşuculara ödülleri takdim edildi. Farklı meslek gruplarının yer aldığı koşuya Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi de spor farkındalığını artırmak için katıldı.

Yarışmaya katılan en yaşlı kişi olan 68 yaşındaki Tayyar Sert, her zaman spor yaptığını belirterek, “Arada bir koşarım. Mümkün olduğu kadar arabaya binmemeye çalışıyorum. Sadece koşmam arada yürürüm, belli bir amacım yok. Normal yaşantımın içinde yürürüm. Bakırköy'de oturuyorum. Yazıları gördüm, stantlar vardı ve müracaat ettim” dedi.

Düzenli egzersiz yapmanın birçok hastalığın önüne geçtiğini dile getiren Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş ise, “Biz İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy etabında Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi, asistan ve doktorlarımız olarak bu koşuya katıldık. Çünkü beden sağlığı için zindelik için spor yapın diyoruz, egzersiz yapın diyoruz, düzenli yürüyüş yapın diyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütünün son yayınladığı raporda dünya genelinin yüzde 23'ü hareketsiz ve buna bağlı olarak da sağlık problemleri ile karşı karşıya. Özellikle kemik erimesi, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve kanser metabolizma gibi birçok rahatsızlıklar artık ön planda. Bunun sebebi hareketsizlik, çünkü artık biz biliyoruz ki felç gibi, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara düzenli egzersiz yaptığımızda yakalanma riskiniz yüzde 20, yüzde 30 azalmakta. Özellikle kadınlarda meme kanseri egzersiz yapan kadınlarımız meme riski yakalanma riskleri daha azalıyor. Yine erkeklerde kolorektal dediğimiz kalın bağırsak ve akciğer kanserinde de düzenli egzersizle daha az görülmekte " dedi.

“Ülke olarak şişmanlıyoruz”

Türk halkının neredeyse üçte birinin obez olduğunu vurgulayan Güneş, “Dünya obezite raporunda kadınlarımız Avrupa'da obezitede 1'inci sırada. Ülke olarak şişmanlıyoruz. Erkeklerin yaklaşık yüzde 20'si, kadınların ise yüzde 40'ı artık obez maalesef. Biliyorsunuz ki boy ve kilo oranına göre vücut tipi endeksi biliniyor. Bu vücut endeksinin yüzde 25'in üzerinde olan şişman, yüzde 30'un üzerinde olanlar ise obez diye değerlendiriyoruz ve neredeyse halkımızın üçte biri obez maalesef. Koşmuyoruz, hareket etmiyoruz. Biz de hastane olarak özellikle bu farkındalığı göstermek adına buraya geldik. Gösteri muhteşem, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul Spora teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel hazırlanmış. Sporcular için her şey düşünülmüş. İnşallah hastane olarak bütün etapları katılacağız“ ifadelerini kullandı.