2. Göller Arası Basketbol Turnuvası’nın tanıtımı yapıldı

Göller Arası Basketbol Turnuvası’nın tanıtım toplantısı, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

kez düzenlenecek Göler Arası Basketbol Turnuvası’nın açılışı Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in ev sahipliğinde, Türk Basketbolu’nun efsane isimlerinden Harun Erdenay ile İsmet Badem ve Murat Özyer’in katılımıyla yapıldı. Basketbol yazarı Ümit Avcı’nın yönettiği panelde, ünlü isimler, Burdurlu gençler ile sohbet ederken turnuvanın detayları da belirtildi.

Göllerdeki kurumaya dikkat çekmek amacıyla, göle kıyısı olan il ve ilçelerin takımlarının da katılımıyla hayata geçirilen turnuvada Burdur etabı maçlarının 12-13 Mayıs tarihlerinde, finallerin ise yurt dışından da gelecek takımlar ile birlikte 27-29 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği aktarıldı.

Panelde çok büyük ilgi gören Türk Basketbolu’nun unutulmaz oyuncularından Harun Erdenay, hem basketbolculuk yaşantısında, hem de daha sonra üstlendiği menajerlik, idarecilik ve son olarak da Basketbol Federasyonu Başkanı görevlerinde yaşadıklarını anlattı.

Erdenay: "Milli Takım final oynardı"

Erdenay, bir soru üzerine, A Milli Basketbol Takımımız’ın son Avrupa Şampiyonası’ndaki performansını da değerlendirirken, söylenenlerin aksine, kadronun çok da kötü olduğunu düşünmediğini ifade etti. Avrupa Şampiyonası’nda çok önemli üç isimden yoksun oynamak zorunda kaldığımızı aktaran tecrübeli isim, “Ersan İlyasova şampiyonada oynayamayacağını açıkladı. Zaten hastalığı nedeniyle oynayamayan Ömer Aşık’a, son anda sakatlanan Bobby Dixon da eklendi. Üçü de çok önemli isimler ve onların yokluğu normal olarak her takımı etkiler. Ben tam kadro çıkmamız durumunda en azından final oynayabileceğimizi düşünenlerdendim” ifadelerini kullandı.

Ercengiz: "Göllerin çığlığını duyurduk"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de şehirlerinde basketbolun ünlü isimlerini ağırlamaya devam ettiklerini ve bunun kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, “Biz yola çıkarken Burdur Gölü’nün ve diğer göllerin çığlıklarını tüm dünyaya duyurmak için çıktık ve daha geniş kitlelere ulaşmak için basketboldan yardım aldık. Bu vesileyle çok önemli basketbol adamları Burdurumuz’a geldi, gençlerimizle buluştu. Biz olduğumuz sürece, bu turnuva geleneksel halde devam edecektir” diye konuştu.

Sinan Güler’den jest

Fenerbahçe Doğuş forması giyen A Milli Basketbol Takım’ın kaptanı Sinan Güler de Göller Turnuvası’na kayıtsız kalmadı. Yıldız basketbolcu, turnuvanın 12-13 Mayıs tarihlerindeki Burdur etabında şampiyon olacak 18 yaş altı takımı oyuncularını Temmuz ayında gerçekleştireceği Guler Legacy Basketbol Kampı’nda misafir edeceğini açıkladı.