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2 hafta önce evlendiği karısını öldürdü

Büyükçekmece’de Beytullah Güraslan (42) ismindeki bir adam 2 hafta önce evlendiği 36 yaşındaki Fatma Güraslan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Büyükçekmece'de Beytullah Güraslan (42) ismindeki bir adam 2 hafta önce evlendiği 36 yaşındaki Fatma Güraslan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Beytullah Güraslan (42) ve Fatma Güraslan (36) 2 hafta önce dünya evine girmişti. İddiaya göre 2 haftalık evlilik sürecinde kıskançlık krizine giren Beytullah Güraslan karısını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Fatma Güraslan olay yerinde hayatını kaybederken Beytullah Güraslan ise olay yerinden kaçtı. Beytullah Güraslan akşam saatlerinde ise yine iddiaya göre komşusunu aradı. Güraslan komşusuna karısını öldürdüğünü söyledi. Kadının cenazesi olay yerinde savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Fatma Güraslan'ın cenazesi oradan da memleketi Yozgat'a götürüldü.


Şiddet gördüğü için daha önce boşanmış


Öte yandan yine iddialara göre Fatma Güraslan daha öncede şiddet gördüğü gerekçesi ile eşinden boşanmıştı. Fatma Güraslan'ın önceki evliliğinden de 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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