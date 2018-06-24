2 milyon dolar için yarışacak Türk takımı belli oldu

Tüm dünyadan canlı olarak izlenen final karşılaşmasında takımların mücadelesine, tribünlerdeki taraftarları da alkışlarıyla destek oldu.

Büyük finalin birincisi Oyun Hizmetleri olurken, ikinci Team Ready, finalin üçüncüsü ise Beşiktaş eSports oldu.

Yapılan maçlar ve yarı finalin ardından büyük finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın birincisi olan Oyun Hizmetleri büyük ödülün yanı sıra, Temmuz ayında Berlin’de düzenlenecek 2 milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational’da Türkiye’yi temsil edecek.

15 - 35 yaş arası oyuncuların yer aldığı ligin büyük finalinde toplam 60 bin dolarlık nakit ödül dağıtıldı. Şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra, Berlin’de 25-29 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan 2 milyon dolar ödüllü ‘PUBG Global Invitational’ turnuvasına katılmaya hak kazandı. Ayrıca büyük finalde dereceye giren 2. takım 8 bin dolar, 3. takım 4 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Tüm dünyada mobil oyunuyla birlikte 400 Milyondan fazla oyuncusu olan Pubg oyunu, anlık 3.3 milyon oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Organizasyon ile ilgili olarak Playerunknown’s Batteground (Pubg) Türkiye Topluluk ve İçerik Yöneticisi Barış Gürer, "Burada güzel bir organizasyona imza attık. Mart ayından beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Mart, Nisan Ve Mayıs aylarında elemeler gerçekleştirdik. Aylık olarak gerçekleştirilen elemelerden yükselen takımlar Haziran’da kalan 72 takım üzerinden bir eleme daha yaparak büyük finalde oynayacak 20 takım belirlendi. Volkswagen Arena’dayız ve finale kalan 20 takımımız kıyasıya mücadele etti. Bu 20 takımdan kazanan Türkiye’yi temsilen Berlin’de oynanacak olan ‘PUBG Global Invitational’da ülkemizi temsil edecek" dedi.

Barış Gürer, "Pubg olarak dünyada toplam Xbox, Mobil ve Pc’yi sayarsak 400 milyonluk bir oyuncu kitlesine ulaştık. Türkiye’de ve Dünya’da en çok oynanan oyunlardan biri kesinlikle" ifadelerini kullandı.

Oyunun içeriği ile ilgili bilgi veren Gürer, "Konsepti, 100 oyuncu aynı anda oyuna giriyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Refleksleri ve stratejileri çok önemli tabii bir yandan da takımlar yavaş yavaş eleniyor ve en sonda da tek bir takım hayatta kalarak oyunu kazanmış oluyorlar. PUBG’nin en çok oynanan 3 oyun modu bulunmakta biri solo diye geçer herkes tek başınıza oyuna girip 100 kişi arasından birinci olmaya çalışıyor. Duo diye bir modumuz var orada da 2 kişi oyuna giriyorsunuz burada 50 takım oluyor ve bunların içinden birinci olmaya çalışıyorsunuz. Squad dediğimiz bu mod var 4 kişilik ekiplerden 20 takım içinden en son hayatta kalan takım oyunu kazanmış oldu" dedi.