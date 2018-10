20 bin kişi Esenyurt'ta sağlık için yürüdü

Esenyurt'ta sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat amacıyla 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Dev yürüyüşte 500 kişiye çeşitli hediyeler verildi.

Esenyurt Belediyesi sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek ve vatandaşları spora teşvik etmek için sağlık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, ilçe protokolü, milli sporcular ve Esenyurtlu vatandaşlar katıldı. Eski kaymakamlık binasından başlayıp, yeni kaymakamlık binası önüne yürüyüşte vatandaşlar sağlık için yürüyüş mesajı verdi. 2.2 kilometrelik yürüyüşe 20 bin Esenyurtlu katıldı.

Yürüyüşe katılan her vatandaşa tişört hediye edilirken, noter huzurunda yapılan çekilişle de 500 kişiye tablet, bisiklet, ücretsiz taraması, eşofman takımı, spor çantası, saat ve futbol topu hediye edildi. Vatandaşlar bir yandan yazdan kalma son günlerde eğlenceli vakit geçirirken, bir yandan da sağlık için yürüyüş konusunda bilinçlendi.

“Bu bir farkındalık yürüyüşü ”

Sağlık için insanların her gün yürümesi gerektiğini dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Çok yoğun bir kalabalık var. Bu bir farkındalık yürüyüşü. Bunun birincisi yok. Herkesi birinci sayıyoruz. Çekilişle hemen hemen herkese ödül verebilecek bir sistem kurduk. İstiyoruz ki yürümenin öneminden bahsedelim. Hediyelerin büyük bir kısmı adımsayar olarak aldık. Mobil uygulamayla da gelen bu hediyelerin insanlar yanında taşısınlar. İnsanların her gün yürümeleri gerekiyor. Bugün de yaklaşık 3 kilometrelik bir parkur var. Eski Kaymakamlık binasından, yeni Kaymakamlık binasına bir mesafeyi güzel şartlarda yürüyeceğiz. Engelli ampute futbol takımımız var. Belediye kaynaklarıyla finanse ettiğimiz 100 bin sporcumuz var” diye konuştu.

Esenyurt'un sporcu bakımından çok potansiyelli bir ilçe olduğunu belirten eski milli futbolcu Saffet Akyüz, “Şehrimize ilçemize spor yapmanın güzel olduğunu göstermek ve bir alışkanlık haline getirmek amacıyla buradayız. İnşallah süreklilik sağlarız. Esenyurt Belediyesi de gerçekten potansiyelli bir ilçede. Çok daha iyi sporcuların buradan çıkacağına inanıyorum “ dedi.

“Yeni protezleri ile ilk defa yürüdü”

Yeni takılan protezleri ile ilk defa yürüyen Canan Kılıç hakkında duygularını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Kardeşim açısından söylüyorum üzücü bir olay ama bizim için sevindirici tarafı sağlık için dikkat çektiğimiz bu yürüyüşte yeni ayaklarıyla ilk defa yürüdü. Bugün iki sevinç yaşıyoruz. Hem yaklaşık 20 bin Esenyurtlu ile beraber dikkat çeken bir yürüyüş yaptık hem de yıllar sonra kardeşimiz ilk kez yürümüş oldu” dedi.

Yeni protezlerini vücudunun bir parçasıymış gibi hisseden ve çok mutlu olan yürüme engelli Canan Kılıç ise başkan Alatepe'ye teşekkür ederek, “Ben size ne anlatsam sevincimi, hissimi yaşayamazsınız. Beni bıraksanız buradan koşacağım. Yaşayamadığım şeyleri yaşamak istiyorum. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Ben şu an yeni ayaklarıma başkanım sayesinde kavuştum. Bunlara ben platin demek istemiyorum. Sanki benim bedenimden bir parçaymış gibi geliyor. Pantolon giyerken bakıyordum ‘Acaba millet bana nasıl bakacak?' diye. Sadece bir çocuk benimle dalga geçtiği için okulumu 3 sınıfta bıraktım. Hep bu bende takıntı oldu ama şu an böyle bir takıntım yok. Şu an geçmişi unuttum. Bugün benim en mutlu günüm. Gerisini siliyorum. Yeni bir sayfa açıyorum“ dedi.