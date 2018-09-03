20 Eylül’de İstanbul’da Trabzon rüzgarı esecek

Trabzon Tanıtım Günleri ve Trabzon’un Fethinin 557’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) Yönetim Kurulu Heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Trabzon Tanıtım Günleri ve Trabzon’un Fethinin 557’nci Yıl Dönümü Kutlamaları ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Trabzon Tanıtım Günleri ve Trabzon’un Fethinin 557’nci yıl dönümü kutlamaları, 20-23 Eylül 2018 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Genel Başkan Vekili Yusuf Kızıldağ ve Genel Sekreter İbrahim Akın’dan oluşan yönetim kurulu heyeti, Trabzon Tanıtım Günleri ve Trabzon’un Fethinin 557’nci yıl dönümü Kutlamaları kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Ankara’da gerçekleştirilen ziyarette, Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Heyeti ile Trabzonlu Bakanlar arasında Trabzon Tanıtım Günleri ve Trabzon’un Fethinin 557’nci yıl dönümü kutlamaları hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tarih, Kültür ve Turizm kenti Trabzon’un Yöresel Lezzetleri ve Kültürel Güzelliklerinin tanıtılacağı 10’uncu Trabzon Günleri’nde Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Merve Yavuz, Zeynep Başkan ve daha bir çok sanatçı sahne alacak.