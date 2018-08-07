20 Günde 700 Kişi Bisiklet Sürmeyi Öğrendi

4 yaş üstü herkesin ücretsiz eğitim gördüğü kursta 20 günde tam 700 kişi pedal çevirmeyi öğrendi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki trafik yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirdiği bisiklet projesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Projenin başlangıcından bu yana bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı Zeytinburnu’nda, bisiklet sürmeyi bilmeyen vatandaşlar için ücretsiz kurs başlatıldı. Kursiyerlerin 8 saat eğitim aldığı 15 Temmuz Meydanı’ndaki eğitimde, vatandaşlar uzman hocalardan 2 gün boyunca ders görüyor. 69 yaşındaki Yusuf Kankıran’dan 58 yaşındaki Süheyla Birgen’e kadar toplam bin 28 kişinin kayıt yaptırdığı bisiklet kursunda 20 günde tam 700 kişi iki teker üzerinde durmayı öğrendi.

Ailece pedal çevirdiler

Projeye ilişkin bilgiler veren eğitmen Erol Küçük, “7’den 70’e vatandaşların bisiklete yoğun bir ilgisi var. 20 günde bin 28 kişi kayıt yaptırdı. 700 kişi ise kursu bisiklet sürmeyi öğrenip trafiğe çıkabilecek hale geldi. Eğitime özellikle orta yaş bayanların yoğun bir ilgisi var. Kursiyerlerimize 2 günde toplam 8 saat eğitim veriyoruz. Şu ana kadar pedala ayağı değen herkes kursu tamamlamayı başardı.” ifadelerini kullandı.

Bisiklet kursuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen anne Müzeyyen Aktan ise, "Eşim, kızım ve ben bisiklet sürmeyi bilmiyoruz. O yüzden hafta sonu çocuklarım ve eşimle birlikte ailecek bisiklet öğrenmeye geldik. Bu yaşıma kadar öğrenememiştim ama kurs sayesinde yaklaşık 4 saatte öğrendim.” diye konuştu.