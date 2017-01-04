20 yaş dişlerini çekmek doğru mu?

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Erol, klinik olarak sorun oluşturmayan 20’li yaş dişlerinin çekilmesinin gereksiz olduğunu, sorun olanların da cerrahi müdahaleyle alınmasının şart olduğunu söyledi.

Gömülü 20 yaş cerrahisinin ağız ve çene cerrahları tarafından en sık uygulanan işlemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Behçet Erol, ağız hijyeni sağlanabilen, ağızda uygun bir pozisyonda yerini almış, çiğneme sistemine dahil olmuş ve klinik olarak herhangi bir sorun yaratmayan 20 yaş dişlerinin çekilmesinin gereksiz olacağını söyledi. 20 yaş dişlerinin çekimine karar vermeden önce ayrıntılı klinik ve radyolojik muayene yapılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Erol, “Ağız hijyeni sağlanabilen ve ağızda uygun bir pozisyonda yerini almış ve çiğneme sistemine dahil olmuş ve klinik olarak herhangi bir sorun yaratmayan 20 yaş dişlerinin çekimi gerekli değildir. Ancak tam olarak sürmemiş ve dişin bir kısmı çıkmış, bir kısmı çıkmamış ve üzeri dişeti ya da kemikle örtülü olan 20 yaş dişleri enfeksiyona neden olur ve böyle durumlarda çenede ağrı ve ağız açılmasında güçlükler ortaya çıkabilir. Bu gibi klinik bulguların ilaçla tedavisini takiben söz konusu yarı gömülü dişin operasyonla alınması gerekir” dedi.

Bazı durumlarda tam olarak sürmemiş ya da tam gömülü 20 yaş dişlerinin herhangi bir enfeksiyon ve ağrıya neden olmadan da birçok patolojilere neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Erol, bu patolojilerin ancak yapılacak klinik ve radyolojik muayene ile belirlenebileceğinin altını çizdi. Erol, “Söz konusu dişlere yönelik olarak yapılacak cerrahi girişimlerde, dişlerin açı ve pozisyonları, anatomik komşulukları, çevredeki kemik yoğunluğu gibi etmenler cerrahinin zorluk derecesini belirler” diye konuştu.



20 yaş dişi hangi durumda çekilir?

Kist, tümör, iltihap, ağrı, komşu dişte çürük ya da kök rezorbsiyonu, ortodontik ve protetik nedenlerin gömülü 20 yaş dişinin çekimini gerektiren durumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol, “Yaşlı hastalarda hiçbir klinik yakınma oluşturmayan (asemptomatik) gömülü dişlerin çene kemiği içinde herhangi bir patoloji oluşturmaları da söz konusu değilse, bu gömülü dişler belirli aralıklarla radyolojik takip kaydıyla cerrahi girişimi gerektirmez. Ayrıca alt çene kemiği içinde yer alan sinir kılıfı ile (mandibular kanal) ilişkisi bulunan gömülü dişlerin ve sistemik hastalığı bulunan bireylerdeki gömülü dişlerin herhangi bir nedenle alınması gerekirse bu dişlere yönelik cerrahi girişimlerin uzman çene cerrahları tarafından yapılması veya uzman hekim görüşü ile gerektiğinde hiçbir girişim yapılmadan bırakılması uygun olur” dedi.

Prof. Dr. Erol, 20 yaş dişlerine yönelik yapılacak cerrahi işlemler için en uygun zamanın 18-25 yaş arası dönemi olduğunu belirterek, “Gömülü 20 yaş diş operasyonları, cerrahisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar da göz önüne alındığında tecrübeli ve uzman çene cerrahları tarafından gerçekleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.