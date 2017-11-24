20 yıl sonra yeniden sahnelenen “Sanat” oyununda duygusal anlar

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında usta oyuncular Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney, “Sanat” adlı tiyatro oyunuyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. 20 yıl önce Cihan Ünal, Can Gürzap ve Cüneyt Türel tarafından sahnelenen oyun, Cüneyt Türel’in anısına yeniden tiyatro sahnesinde hayat buldu. Tiyatronun duayen oyuncularına 20 yıl önce yaptıkları röportajın çerçevelenmiş halinin hediye edilmesi ise tiyatro sahnesinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza’nın kaleme aldığı ve Gencay Gürün’ün yönettiği Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Sanat” adlı oyununa, Kartallı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Kartallılarla ücretsiz buluşturulan oyunu Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan ve eşi, Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürü Banu Kocadağ, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Âdem Uçar ve çok sayıda Kartallı tiyatrosever izledi. Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Öz, sanatçılara plaket takdim etti. Başkan Öz plaket, “Öncelikle bu muhteşem sahne performansı için sizleri tebrik ediyorum. Üç tane ‘C’ vardı, iki ‘C’ burada, bir de Mutlu Bey burada. 20 yıl önce sanatçılarımızla bir röportaj yapıldı üç ‘C’ diye. Şimdi aramızda olmayan Cüneyt Türel’i de bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Bu röportajı yapan Kartal Belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel Hanım’dır. Kendisini de yıllar önce yapmış olduğu bu röportajın anısını size takdim etmesi için sahneye davet ediyorum” dedi.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel’in anlamlı hediyesi karşısında oldukça şaşıran sanatçılar, 20 yıl öncesine ait röportajı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Takdimin ardından Nur Gülmez Bel’e anlamlı hediye için teşekkür eden sanatçılar, Belediye Başkanı Öz’e bu anlamlı geceyi yaşamalarını sağladıkları ve kendilerini sanatsever Kartal halkıyla buluşturdukları için teşekkür ettiler.

“Sanat”

“Sanat” satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikâyesi, entelektüel tartışmaların satır arasına gizlenmiş bir hesaplaşma. 25 yıllık bir dostluğa “nefret” karıştıran şeyin satın alınan beyaz, bembeyaz bir tablo olması ironik gelebilir. Lakin Marc, Serge ve Yvan, çok pahalıya satın alınan bir sanat eserinin adeta enkazı altında kalacaktır. Sanatsal eleştirilerle başlayan zıtlaşmaları gitgide onları da ele geçirip kendilerini, hayatlarını ve dostluklarını adeta bir uçuruma doğru sürükler. İç hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler nihayetinde bitme noktasına gelen bir dostluğa uzanır. Fransız roman, senaryo ve oyun yazarı Yasmina Reza’nın yaşadığı bir olaydan yola çıkarak kaleme aldığı “Sanat”, sahnelendiği tüm zamanlarda ve ülkelerde büyük beğeni topladı. Yeni “Sanat”ın kadrosunda Cihan Ünal ve Can Gürzap’a bu defa Mutlu Güney eşlik etti. Türk tiyatrosunun değerli isimlerinden Gencay Gürün’ün dilimize çevirip yönettiği oyunun yapımı AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’na, sahne tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.