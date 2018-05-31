200 yetim çocuk iftar sofrasında buluştu.

Programda çocuklara çeşitli hediyelerde verildi. Hediye alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen Ramazan ayının 15’inci gününde 200 yetim çocuğu iftar sofrasında buluşturdu. Çocuklar, Zeytinburnu’nda Deniz Fener Derneği’nin merkezinde yapılan iftar programına yakınlarıyla birlikte katıldılar. Programda çocuklara bisikletlerin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Verilen hediyelerle mutlu edilen çocukların heyecanı ve sevinçleri gözlerinden okundu. Bütün akşam boyunca çocuklara eşlik eden palyaçolar, çocuklara çeşitli oyunlar oynatarak keyifli bir zaman geçirmelerini sağladı.

“Dünya Yetimler Günü ile 20 ülkede yetim iftar sofraları kuruyor”

Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günün’nde 200 yetim çocuğu ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Cengiz, “Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşıyoruz. Bugün İslam dünyasında yaklaşık 4-5 yıldır Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. Deniz Feneri Derneği Dünya Yetimler Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bugün de Deniz Feneri Derneği’nin genel merkezinde, şubelerinde, temsilciliklerinde Türkiye’deki 2 bin yetimimizle birlikte yetim ailelerimizle iftar açacağız. Yetim çocuklarımıza bisiklet hediye edeceğiz. Okullarımızda tatile giriyor. Yetimleri bisikletlerle sevindireceğiz. Aynı zamanda çocuklarımıza bayram öncesinde, bayramlık giysiler hediye etmek suretiyle bayramı bugünden itibaren yaşatmış olacağız. Yetimlik çok hassas bir konu, hem Kur’an-ı Kerim’de, hem de Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde, yetimin korunması ve desteklenmesi gerektiğine dair çok ciddi tekrar eden ayet kelimeler ve hadisi şerifler var. Biz millet olarak vakıf medeniyetinin bir mirasını taşıyan bir milletiz. Hayır yapmayı, yoksulu, garibi, yetimi korumayı seven bir milletiz.Deniz Feneri Derneği, sadece Türkiye’de değil, Dünya Yetimler Günü ile 20 ülkede yetim iftar sofraları kuruyor. Yetim ailelerine gıda desteği yapıyor. Bu aslında dünya kardeşliğinin yaşandığı çok önemli bir gün haline geldi. 15 Ramazan’da bütün dünya mazlumlarını iftar sofralarında buluşturmak suretiyle dünya kardeşliğini yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.