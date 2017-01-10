2016 yılında 10 bini aşkın insani yardım haberi medyaya yansıdı

Ajans Press’in medya verilerine göre 2016 yılının başından günümüze kadar medyaya 10 bin 139 insani yardım haberinin yansıdı. Rapora göre, Türkiye, dünyadaki yardımların yaklaşık 10’da 1’ini gerçekleştirdi.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin yaptığı insani yardımların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre 2016 yılının başından günümüze kadar medyaya 10 bin 139 insani yardım haberinin yansıdığı tespit edildi. 2016 yılında insani yardımlarını devam ettiren Türkiye, dünyadaki yardımların yaklaşık 10’da 1’ini gerçekleştirdi. Diğer bir deyişle dünyadaki mağdur insanlara ulaşan her 10 liranın 1 lirasını Türkiye verdi. Dünyada en çok insani yardımın gerçekleştirildiği ülke Suriye olurken, Suriye’yi sırasıyla Güney Sudan, Irak ve Filistin takip etti. Medyaya yansıyan haberlerde ise en çok Suriye ve Türkmenlere yapılan yardımların haber yapıldığı görüldü. 2016 yılında en çok konuşulan insani yardım haberleri arasında İsrail’le buzların erimesi sonucunda Gazze limanına yardım taşıyan Lady Leyla gemisi de yer aldı.

Milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülke; Türkiye

Türkiye, geçtiğimiz yıl Küresel İnsani Yardım da ABD’nin ardından en çok uluslararası yardım yapan ikinci ülke oldu. Gayri safi milli hasıla gelirinin yaklaşık yüzde 0,37’sini insani yardıma ayıran Türkiye, milli gelirine göre ise dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna geldi.