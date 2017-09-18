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18 Eylül 2017 12:33

2017-2018 eğitim öğretim yılı Arnavutköy’de düzenlenen törenle başladı

2017-2018 eğitim öğretim yılı Arnavutköy’de düzenlenen coşkulu törenle başladı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı Arnavutköy’de düzenlenen törenle başladı

18 Eylül 2017 12:33


2017-2018 Eğitim öğretim yılı Arnavutköy’de düzenlenen coşkulu törenle başladı. Tören Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve yeni eğitim yılına yetiştirilen İBB Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.


Törene Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İlçe protokolü, aileler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende öğrencilerin halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. 8’inci sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.


Yapılan gösterilerin ardından yeni eğitim dönemi ile okulun açılışı, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından yapıldı.


Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, açılışın ardından öğrencilere defter dağıttı.


Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Hükümetimiz çocuklarımızın kitaplarını karşılıyor. Biz de belediye olarak çocuklarımıza defterlerini dağıtacağız. Eksik kalan ihtiyaçlar noktasında gerekeni de yapacağız" diye konuştu.


Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da öğrenciler, öğretmenler ve ailelere başarı dileğinde bulundu.




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