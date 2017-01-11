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11 Ocak 2017 22:12

2017 Kupa Voley

2017 Kupa Voley

11 Ocak 2017 22:12

2017 Kupa Voley yarı final maçında, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor’u 3-0 yenen Halkbank finale yükseldi. Başkent ekibi, final maçında yarın (saat 19.00’da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: Yeni Salon-Balıkesir
Hakemler: Ozan Sarıkaya xx, Yasin Okumuş xx
Halkbank ANKARA: Kemal Kayhan xxx, Mustafa Ramazanoğlu xxx, Burutay Subaşı xxx, Emre Batur xxx, Ivan Milkovic xxx, Dick Kooy xxx, Hasan Yeşilbudak xxx (L), Dejan Vincic xxx
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin xx, Özkan Hayırlı x, Lucas Rouzier xx, Nicolas Le Goff x, Mert Matic xx, Arslan Ekşi xx, Mert Burak xx (L), William Price x, Tomi Coskovic x
Setler: 25-20, 28-26, 28-26
Süre: 1 saat 33 dakika (26, 36, 31)



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