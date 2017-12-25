2017 yılına damga vuran olaylar

Türkiye gündeminde 2017 yılının en çok konuşulan başlığı referandum oldu.

2017 yılı Türkiye’de ve dünyada önemli olaylara ve gelişmelere sahne oldu. Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, siyasetten spora, ekonomiden teknolojiye Türkiye’de ve dünyada gündeme damga vuran olayları araştırdı.Ajans Press, ITS Medya ve PRNet’in hazırladığı medya gündem raporunda, 2017 yılının ay ay en çok konuşulan olayları şu şekilde oldu;

Ocak

Yeni umutlarla ve hayallerle başlanan 2017 yılının daha ilk saatlerinde acı haber Ortaköy’de yer alan gece kulübü Reina’dan geldi. Gözü dönmüş IŞİD’li terörist, uzun namlulu silahıyla Reina’ya girip 39 kişiyi katletti. Saldırıda 2 el bombası ve 6 şarjör kullanan saldırgan 180 mermi boşalttı.Hain saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov polisin titiz çalışması sonucunda saldırıdan 18 gün sonra yakalandı. Reina saldırısı 5 bin 647 haberle Ocak ayının en çok konuşulan olayı oldu.

Şubat

Yılın ikinci ayına geldiğimizde bir süre önce oluşturulan Varlık Fonu’nun yapısıyla alakalı haberler ekonomi başlıklarında dikkat çekti. Milli Piyango, şans oyunları ve at yarışlarının devredildiği Varlık Fonu’na kamunun devleri de aktarıldı. Başta Ziraat Bankası olmak üzere, Borsa İstanbul gibi kuruluşlar Varlık Fonu’na devredildi. Varlık Fonu ile ilgili Şubat ayında 2 bin 324 haber yansıması tespit edilirken ayın en çok konuşulan başlığı olmayı başardı.

Mart

Türkiye, Nisan ayındaki referandum hazırlıklarını sürdürürken Hollanda ile miting krizi patlak verdi. Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı istenmeyen kişi ilan etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Mart ayında yaşanan Türkiye Hollanda krizi 7 bin 415 habere konu olarak ayın en çok konuşulan olayı oldu.

Nisan

Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ekim 1923’te kurulan ilk hükümetinden bu yana uygulanan ’Cumhurbaşkanı-Başbakan ve Bakanlar Kurulu’ şeklindeki parlamenter sistem, 94 yıl sonra 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak adlandırılan başkanlık sistemiyle değiştirildi. AK Parti ve MHP‘nin uzlaşarak TBMM gündemine getirdiği yeni sistem, yüzde 51,41 oy oranıyla kabul edildi. Nisan ayının ve 2017 yılının en çok konuşulan başlığı olan referandum, 44 bin 362 habere konu oldu.

Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Beyaz Saray’da, uzun süredir merakla beklenen ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme ’tarihi dönüm noktası’ olarak nitelenirken Erdoğan, yeni dönemin temellerinin atıldığını kaydetti. Beyaz Saray’da gerçekleşen tarihi görüşme 3 bin 622 haberle konuşuldu.

Karakartal ligin 33. Haftasında oynadığı Gaziantepspor karşılaşmasıyla üst üste ikinci toplamda ise 15. Şampiyonluğunu ilan ederek üçüncü yıldızı göğsüne taktı. Haziran ayında ise taraftarıyla İstanbul Boğaz’ında buluşan Siyah Beyazlı futbolcular, adeta bir donanma gibi Beşiktaş’a hareket etti. Beşiktaş’ın 15. Şampiyonluğu 5 bin 272 haberle Mayıs ayının bir diğer önemli başlığı oldu.

Haziran

Haziran ayı Türkiye’deki gelişmelerin yanı sıra dünyada yaşanan olaylarla da dikkat çekti. Petrol ve doğalgaz zengini Körfez’de son yılların en büyük krizi patlak verdi. Önce Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, sonra Yemen, Maldivler ve Libya’da Tobruk yönetimi doğalgaz zengini Katar ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu. Sadece Suudi Arabistan ile sınırdaş olan Katar adeta karadan abluka altına alınırken gıda gibi temel ihtiyaçların deniz ve havayoluyla temin edilmesi gündeme geldi. Orta Doğu’da gerçekleşen kriz ve Katar’a uygulanan 5 bin 601 haberle konuşuldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından adalet yürüyüşü düzenledi. 15 Haziran sabahı Ankara Güvenpark’ta başlayan Adalet Yürüyüşü, 25 gün sürdü ve Temmuz ayında İstanbul Maltepe’de gerçekleşen mitingle sona erdi. Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği ’Adalet Yürüyüşü’ 5 bin 488 haberle ayın en çok konuşulan başlıklarında birisi oldu.

Temmuz

15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü Türkiye’de ve dünyada çeşitli törenlere sahne oldu. TBMM’de ’15 Temmuz Özel Oturumu’ düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde miting gerçekleştirdi. Hain kalkışmanın birinci yıldönümü 9 bin 491 haberle ayın en çok konuşulan olayı oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yeni kabineyi açıkladı. Bir önceki kabineden 6 isim dışarıda kalırken, beş ismin de görev yeri değişti. Kabinede yaşanan kan değişimi 2 bin 546 haberle konuşuldu.

Temmuz ayına damga vuran bir diğer olay ise, Yaklaşık 15 milyon nüfuslu İstanbul’un son 32 yılın en yoğun yağışlı, son 106 yılın ise, yaz mevsiminde gerçekleşen en yoğun yağışına uyanması oldu. Temmuz ayının tamamında ortalama 32,5 kg yağış alan İstanbul’da 18 Temmuz günü, hem de ilk yarısında rekor miktarda yağmur yağdı. Yağmura ve doluya teslim olan İstanbul’da birçok araç ve işletme zarar görürken, gerçekleşen doğa olayı bin 600 haberle ayın olayları arasında yer aldı.

Ağustos

Trabzon Maçka’da erzak çalan PKK’lıları görüp jandarmaya haber veren 15 yaşındaki Eren Bülbül hain terör örgütünün silahlarından çıkan kurşunlarla şehit düştü, Tüm Türkiye’yi ’İyi ki Varsın Eren’ paylaşımları altında birleştiren Eren, 2 bin 600 habere konu oldu.

Üniversiteye giriş sınavında yaşanan skandaldan sonra ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa etti. Demir yaptığı açıklamada, “İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM’nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi. Demir’in istifası bin 249 haberle konuşuldu.

Eylül

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani özellikle Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen referanduma gitti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmak için düzenlediği referandumda yüzde 92 oranında evet çıktı, tartışmalı referandum 7 bin 752 haberle ayın en çok konuşulanı olurken 2017 yılının önemli başlıkları arasında yer edindi.

Ayın bir diğer önemli olayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkışıyla Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasına ilişkin adımların atılması oldu. Uygulanmaya başladığı andan itibaren tartışmaların odağında olan TEOG, 4 bin 461 haberle Eylül ayının en çok konuşulan bir diğer başlığı oldu.

Ekim

2017’nin Ekim’i kuşkusuz yılın en hareketli ayı oldu. ABD’nin Türkiye ile vizeleri durdurma kararı 6 bin 91 haberle Ekim ayına damga vurdu. İki ülke arasında yaşanan gerilim ilerleyen süreçte normale dönmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden istifa etti. “Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum” ifadeleriyle görevinden ayrılan Gökçek, 2 bin 786 haberle Ekim ayının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

ABD’nin Las Vegas kentinde bir konsere silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda 59 kişi yaşamını yitirirken 527 kişi yaralandı, saldırı Türk basınında 2 bin 38 haberle konuşuldu.

Ekim ayının bir diğer önemli başlığı ise Meral Akşener önderliğinde İyi Parti’nin kurulması oldu. ’Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kurulan parti, 2 bin 432 haberle ayın bir diğer önemli başlığı oldu.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda 358 kişi yaşamını yitirirken, saldırıyla alakalı Ekim ayında bin 694 haber çıkışı oldu.

TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşılaştı. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye’nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye Avrupa şampiyonu olurken yaşanan gurur bin 601 haberde yer aldı.

Kasım

Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapan Erdoğan’ın bu isteği için ilk somut adımlar Beştepe’de atıldı ve 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye’nin otomobilini üretecek 5 babayiğit Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluştu. 5 ortak 2018 başında şirketi kurup prototipleri 2019’da, ilk otomobili 2021’de üretecek. Medya yerli otomobili 3 bin 744 haberle gündemine taşıdı.

ABD’nin İran’a nükleer programı nedeniyle uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanan Reza Zarrab’a ABD’de dava açıldı. Aralarında eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da bulunduğu dava ABD’de görülmeye başlandı. Kasım ayının en dikkat çeken başlığı olan Zarrab davası 3 bin 102 habere konu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınları hakkındaki Man Adası’ndaki şirket iddiası Kasım ayının en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Vergi cenneti olarak bilinen Man Adası’ndaki şirket iddiası 2 bin 327 haberle konuşuldu.

Olimpiyat şampiyonu, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sporunun cep herkülü, geride bıraktığı yaşantısında üç olimpiyat, yedi dünya altı Avrupa şampiyonluğu ve 46 dünya rekoru bırakırken bin 87 habere konu olarak Kasım ayının en çok konuşulan haberleri içerisinde yer aldı.

Aralık

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinden gelen olumsuz tepkilere rağmen beklenen kararını açıkladı. Trump, “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı’na, Tel Aviv’deki büyükelçiliğimizin Kudüs’e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim” ifadesini kullandı.Trump’ın skandal Kudüs kararı Aralık ayı boyunca 9 bin 66 habere konu oldu.

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesinde, Doğu Kudüs’ün, Filistin’in başkenti olarak kabul edilmesi yönünde çıkan kararın yankıları devam etti.Dünya üzerinde çeşitli ülkelerden karara yönelik destek mesajları gelmeye başlarken zirve sonunda Doğu Kudüs Filistin’in işgal altındaki başkenti ilan edildi. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi hakkında 4 bin 389 haber yansıması tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı’nın Medine’deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul’a getiren Fahreddin Paşa’yı hırsızlıkla suçlaması iki ülke arasında krize neden oldu. Hükumet ve muhaletten ortak tepkiler gelirken yaşanan olay daha şimdiden 538 haberle konuşuldu