2017’de Beylikdüzü’ne 43 yeni yol açıldı

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılında tam 43 yeni yol açtı. Diğer bir ifade ile yol uzunluğu 10 mahallede toplam 6 bin 5 metreyi buldu. Adnan Kahveci Mahallesi’nde 6 sokağa 720 metre, Dereağzı Mahallesi’nde 11 sokağa bin 775 metre, Kavaklı Mahallesi’nde16 sokağa 2 bin 645 metre uzunluğunda yeni yol açılmış oldu.

Gerek yaya ulaşımı gerekse araç trafiği açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunan Müdürlük, yeni açılan ve bozuk olan yollar dahil 35 bin ton asfalt serdi. Asfalt kaplama çalışmalarına hızla devam eden ekip, yılsonuna kadar 70 bin ton asfalt dökmeyi hedefliyor.

Yeni açılan, asfaltlanan ve mevcut yollara da 18 kilometrelik yol çizgi çalışması ile düşey ve yatay trafik işaretleri yapıldı.